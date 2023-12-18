Помните Светку Букину из «Счастливы вместе»? Посмотрите, как она изменилась за 10 лет

После школы она поступила сразу в два вуза — на экономический факультет Плехановской академии и в Московский государственный университет культуры. В итоге Дарья Сагалова отдала предпочтение МГУКИ.



Говоря о своей работе в сериале «Счастливы вместе», Дарья рассказывала, что персонаж Светки Букиной вызывал у нее глубокую антипатию. Поначалу она даже отказывалась играть такую героиню, потому что «не хотела становиться дурным примером для юных зрительниц». Но после нескольких часов уговоров сдалась. А в дальнейшем даже прониклась симпатией к Светке.

