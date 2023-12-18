Помните Светку Букину из «Счастливы вместе»? Посмотрите, как она изменилась за 10 лет

Семь лет, шесть сезонов и 365 серий они решали семейные дела, и к 2013 году, кажется, решили их все. Во всяком случае, именно 10 лет назад «Счастливы вместе» прервали свое победное шествие по телеэфиру. Но как оказалось, Букины просто взяли передышку. Сегодня они возвращаются на телеэкраны, чтобы поделиться со зрителями последними событиями своей жизни. Мы же в ожидании премьеры нового сезона посмотрим, как изменилась жизнь Светки Букиной — точнее, Дарьи Сагаловой, в которую в свое время была влюблена добрая половина мальчишек.
Несмотря на экранный образ недалекой блондинки, сама Дарья Сагалова — образец саморазвития. В детские годы она занималась танцами, да так успешно, что довольно быстро стала ведущей участницей танцевальной группы, а во время одного из выступлений ее заметил директор Государственного театра киноактера Олег Бутахин. Впечатленный способностями юной танцовщицы, он взял ее в свою труппу. Поначалу она играла в массовке, но вскоре получила роль принцессы Мари в «Щелкунчике», и после этого начался ее путь к славе.
После школы она поступила сразу в два вуза — на экономический факультет Плехановской академии и в Московский государственный университет культуры. В итоге Дарья Сагалова отдала предпочтение МГУКИ.
Говоря о своей работе в сериале «Счастливы вместе», Дарья рассказывала, что персонаж Светки Букиной вызывал у нее глубокую антипатию. Поначалу она даже отказывалась играть такую героиню, потому что «не хотела становиться дурным примером для юных зрительниц». Но после нескольких часов уговоров сдалась. А в дальнейшем даже прониклась симпатией к Светке.
В отличие от слишком раскованной Светки Букиной, Дарья Сагалова в плане отношений придерживается довольно строгих правил. Со своим будущим мужем, предпринимателем Константином Масленниковым, она встречалась восемь лет. И об их связи стало известно только в 2011 году, когда пара сыграла свадьбу.
Сегодня семья воспитывает трех дочерей, и похоже, что они действительно счастливы вместе, а Дарья называет себя «самой счастливой многодетной матерью в мире».
Вместе с тем роль Светки Букиной стала для Дарьи роковой: режиссеры и продюсеры не торопились брать ее в другие проекты, считая, что образ недалекой блондинки — ее потолок. Но всё-таки Сагалова пробила эту стену стереотипов и снялась в других фильмах и сериалах. Например, сыграла бортпроводницу в комедийном сериале «Улетный экипаж».
Параллельно со съемками Дарья Сагалова развивала свою школу танцев, открыла два сервиса доставки цветов. Казалось бы, этой занятости могло бы хватить, чтобы завязать с кино, но актриса находит время и для съемок.
Предложение сняться в новом сезоне «Счастливы вместе» Дарья получила вскоре после того, как она родила третьего ребенка. В интервью писательнице Татьяне Устиновой актриса рассказывала, что просила продюсеров изменить характер ее героини, но те оказались непоколебимы.
— Я просила режиссеров: «Ну можно я немножко изменю?» Ну я внешне уже другая, я повзрослевшая, килограммов во мне побольше. Нет! Я смотрела на себя в кадре и думала: «Нелепость!», — рассказывала Дарья.
Впрочем, судя по видео, которое актриса опубликовала за неделю до премьеры нового сезона сериала, вжиться в старую новую роль у нее прекрасно получилось.