А царь-то ненастоящий! Тест — ответьте на 6 вопросов и узнайте, течет ли в вас голубая кровь знатных предков

По имени: как называли своих детей дворяне и аристократы

Князей часто называли именами великих завоевателей, правителей, королей и принцев. Конечно, крестьяне не могли дать ребенку имя, которое предназначалось для знатного рода.



В знатных семьях никогда не называли ребенка в честь живого члена семьи. Люди верили, что тогда у малыша и его ближайшего родственника будет общий ангел-хранитель, а значит и похожая судьба. Дочерей и сыновей в знатных родах не называли в честь родственников, которые умерли тяжелой смертью — от страшных болезней или криминала. Считалось, что малыш может повторить их судьбу.

