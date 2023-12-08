А царь-то ненастоящий! Тест — ответьте на 6 вопросов и узнайте, течет ли в вас голубая кровь знатных предков

Сложна была жизнь знати на Руси. Замуж за кого хочешь нельзя, на бал — только с мамушками и нянюшками, жениться тоже только на равной и той, что одобрят авторитетные родители (неважно, что она, мягко говоря, не ваш типаж). Зато не надо думать, что поесть, надеть, и волосы расчешут за тебя, опять же алмазы на шее приятный бонус и знатные молодцы под окном... Что-то мы размечтались. Вернемся в действительность — 2023 год, декабрь, дожить бы до
По имени: как называли своих детей дворяне и аристократы
Князей часто называли именами великих завоевателей, правителей, королей и принцев. Конечно, крестьяне не могли дать ребенку имя, которое предназначалось для знатного рода.
В знатных семьях никогда не называли ребенка в честь живого члена семьи. Люди верили, что тогда у малыша и его ближайшего родственника будет общий ангел-хранитель, а значит и похожая судьба. Дочерей и сыновей в знатных родах не называли в честь родственников, которые умерли тяжелой смертью — от страшных болезней или криминала. Считалось, что малыш может повторить их судьбу.
Самыми популярными у дворян мужскими именами были Олег, Петр, Константин, Ярослав, Мстислав и Федор. Женщин в знатных семьях называли Аннами, Мариями, Екатеринами, Елизаветами, Александрами и Софиями.
Дворянские фамилии
Мы обращаем внимание, по фамилии возможно проследить свою родословную, но не всегда это будет точная информация при отсутствии сохранившихся свидетельств об истории конкретно вашей семьи.
Дворяне получали земли и имения в награду за службу. Часто по названиям этих территорий и происходили фамилии, которые начинали знатный род. Например: Шуйский, Оболенский, Галицкий, Вяземский, Смоленский, Тверской, Московский, Суздальский, Ростовский.
Были фамилии, которые образовались от прозвища господина. Например, Лыков, Лобов, Чернобородов, Горбатов, Гагарин. Бывало, что представители высших сословий выбирали себе двойную фамилию, сочетая прозвище и название территорий. Например, Чернобородов-Вяземский или Глазатый-Белозерский.
Когда представители одного государства роднились с представителями зарубежных стран, появлялись новые фамилии. Такие союзы всегда происходили лишь в привилегированном обществе. Примеры: Юсуповы, Фонвизины, Ахматовы, Таракановы, Карамзины, Кудиновы.
Сейчас фамилии Петров, Смирнов, Иванов очень распространены. Интересно, что на Руси они принадлежали боярам и дворянам. Такие фамилии они получали от имени при крещении или же брали имя родоначальника и прибавляли к нему притяжательный суффикс. Примеры: Юрьев, Медведев, Ильин, Гаврилин, Шведов, Романов, Сергеев, Яковлев.
Знатные семьи, конечно, передавали свою фамилию по наследству. К XIX веку в «Родословном сборнике русских дворянских фамилий» было указано 136 наименований. Среди них Державин, Аксенов, Салтыков, Кутузов, Бестужев, Пожарский, Чернышев, Долгорукий, Демидов, Некрасов, Черкасов, Уваров, Аксенов, Аракчеев, Воронцов. Если вы носитель такой фамилии — то, скорее всего, имеете отношение к аристократии.
Тест — узнайте, есть ли у вас аристократическая кровь
Прекрасно, что в наши дни уже неважно, какого происхождения человек, были ли его предки дворянами или крестьянами, сейчас большее значение играют талант, упорство и целеустремленность. Это шуточный тест, редакция призывает не относиться к нему с тяжеловесной серьезностью. А если вы голубых кровей, то можно начать поиск информации о своих знатных предках.