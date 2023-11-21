«Дома уже увидел». Мужчина заявил, что стриптиз-бар обсчитал его на тысячу — он больше не хочет туда ходить

Житель Новосибирска заявил, что танцовщица из новосибирского стриптиз-клуба «Чарли» обманула его на 1 тысячу рублей
20 ноября в своем отзыве на «Фламп» пользователь сервиса Андрей написал, что хотел заказать приватный танец у сотрудницы заведения и собирался заплатить ей 3 тысячи. Именно такой прайс был на сайте клуба. Но девушка принесла ему терминал, на котором высветилась более высокая сумма, — 4 тысячи рублей. Эта цена Андрея не устроила. Как утверждает мужчина, на ночь он отказался от привата, но к утру всё-таки решил его заказать.
— Около 6 утра снова зову ее в приват. И черт меня дернул в этот раз не посмотреть в терминал. А там всё же 4 тысячи вместо положенных 3 тысяч. Дома уже увидел, — утверждается в тексте.
Андрей опубликовал скриншот из онлайн-банка в подтверждение оплаты. НГС пытался связаться с мужчиной, но сделать это во время подготовки публикации не удалось.
По номеру, указанному в 2ГИС, корреспондент также позвонила в стриптиз-клуб «Чарли». Девушка, не назвавшая свои имя и должность, сказала следующее:
— Мы не такого уровня заведение, чтобы на тысячу кого-то обманывать.
Подробно комментировать отзыв она отказалась.
Кстати, это уже не первая жалоба Андрея, посвященная стриптизу в Новосибирске. Недавно он заявил, что не пойдет в бар «Зажигалка», пока там не сменят управляющую. А всё потому, что там его якобы развели на «крейзи» с Мариной.