«Дома уже увидел». Мужчина заявил, что стриптиз-бар обсчитал его на тысячу — он больше не хочет туда ходить

Кстати, это уже не первая жалоба Андрея, посвященная стриптизу в Новосибирске. Недавно он заявил, что не пойдет в бар «Зажигалка», пока там не сменят управляющую. А всё потому, что там его якобы развели на «крейзи» с Мариной.

