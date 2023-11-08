Дед Мороз показал поезд, на котором проедет по стране. Сказочные фото

В конце этой недели Дед Мороз отправится в ежегодное турне по стране, чтобы встретиться с детьми и взрослыми, которые еще верят в сказку. В путешествие по России главный волшебник поедет на своем сказочном поезде, и вот как будет выглядеть его праздничный транспорт.