Дед Мороз показал поезд, на котором проедет по стране. Сказочные фото

В конце этой недели Дед Мороз отправится в ежегодное турне по стране, чтобы встретиться с детьми и взрослыми, которые еще верят в сказку. В путешествие по России главный волшебник поедет на своем сказочном поезде, и вот как будет выглядеть его праздничный транспорт.
В передвижной резиденции Деда Мороза подготовили приемную, вагон для проведения игр и квестов, фотокупе, несколько вагонов-ресторанов и даже вагон-лавку, где все желающие смогут купить себе сувениры из Великого Устюга.
Сопровождать Деда Мороза в его путешествии будет не только Снегурочка, но и верный помощник — гном Пауль.
В этом году сказочный экспресс обзавелся новым вагоном — кукольным театром, в котором будут проходить представления с волшебными героями. Вместе со своей командой Дед Мороз и Снегурочка спасут волшебство и поделятся им со своими гостями.
Поезд отправится по России 11 ноября. Конечно, объехать все населенные пункты страны у Деда Мороза не получится. Например, волшебник решил не приезжать в Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи. В общей сложности в турне знаменитого бородача попали 83 города.