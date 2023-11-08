freedom
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 92.42
eur 98.79
СрочноЗа 45 миллионов продают коттедж в дворцовом стиле
Все новости
Все новости
Обзор

Дед Мороз показал поезд, на котором проедет по стране. Сказочные фото

Скоро его увидят жители 83 городов

853

Сказочный поезд скоро помчит по стране

Поделиться

В конце этой недели Дед Мороз отправится в ежегодное турне по стране, чтобы встретиться с детьми и взрослыми, которые еще верят в сказку. В путешествие по России главный волшебник поедет на своем сказочном поезде, и вот как будет выглядеть его праздничный транспорт.

В передвижной резиденции Деда Мороза подготовили приемную, вагон для проведения игр и квестов, фотокупе, несколько вагонов-ресторанов и даже вагон-лавку, где все желающие смогут купить себе сувениры из Великого Устюга.

Передвижная лавка с новогодними сувенирами

Передвижная лавка с новогодними сувенирами

Поделиться

Сопровождать Деда Мороза в его путешествии будет не только Снегурочка, но и верный помощник — гном Пауль.

Это не Дед Мороз, это его помощник — гном Пауль

Это не Дед Мороз, это его помощник — гном Пауль

Поделиться

Чтобы не скучать от снежных пейзажей, Дед Мороз оборудовал летний уголок прямо в поезде

Чтобы не скучать от снежных пейзажей, Дед Мороз оборудовал летний уголок прямо в поезде

Поделиться

В передвижной резиденции нашлось место и уютной избушке

В передвижной резиденции нашлось место и уютной избушке

Поделиться

Этот поезд на вокзале точно не спутаешь с обычным

Этот поезд на вокзале точно не спутаешь с обычным

Поделиться

В этом году сказочный экспресс обзавелся новым вагоном — кукольным театром, в котором будут проходить представления с волшебными героями. Вместе со своей командой Дед Мороз и Снегурочка спасут волшебство и поделятся им со своими гостями.

Вагон с кукольным театром — новинка этого сезона. В нем гостям покажут 45-минутные представления

Вагон с кукольным театром — новинка этого сезона. В нем гостям покажут 45-минутные представления

Поделиться

Даже спальня Деда Мороза выглядит волшебно

Даже спальня Деда Мороза выглядит волшебно

Поделиться

Дед Мороз, гном Пауль и команда поезда готовы отправиться в путь

Дед Мороз, гном Пауль и команда поезда готовы отправиться в путь

Поделиться

Поезд отправится по России 11 ноября. Конечно, объехать все населенные пункты страны у Деда Мороза не получится. Например, волшебник решил не приезжать в Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи. В общей сложности в турне знаменитого бородача попали 83 города.

Поделиться

Новый годДед МорозПоездЛокомотивМаршрутСнегурочка и Дед МорозСнегурочкаПраздник
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter