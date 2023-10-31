«Бывший депутат сбил людей, а местные СМИ вообще об этом не сообщали». Андрей Малахов — о том, почему люди обращаются на ТВ, и о плохих новостях

Наверное, вот этот пример с Каменском-Уральским и показывает, почему люди обращаются и верят в эту программу. Сейчас вот история в Крыму была, где местный бывший депутат сбил людей — три смерти, а местные СМИ вообще об этом не сообщали. В моменте расследования выяснилось, что таких аварий было уже несколько и тоже люди гибли.

— Далеко не везде есть независимые СМИ, которые могут себе позволить о таком писать.

— Да! И в этом, конечно, и есть драма всего происходящего.

— Вы сейчас очень эмоционально рассказывали про историю с мэром Каменска-Уральского, и я вижу, что все эти истории о несправедливости и трагедиях продолжают вас задевать. Но вы ведь их столько выслушали! Как удается не пропускать всё это через себя и не тащить чужие беды в свою жизнь?