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Тест

Просто посмотрите, как вы сидите, а мы расскажем о ваших недостатках

В этом психологическом тесте всего один вопрос, зато очень подробное описание

1 981

А что бы вы могли сказать о девушке, сидящей на этой фотографии?

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Мы сами этого не замечаем, но у нас есть много черт, которые с головой выдают наше настроение, состояние и даже характер. Взять даже то, как мы сидим. Мы занимаем ту или иную позу, даже не задумываясь о том, что по ней собеседник или сторонний наблюдатель легко угадает наши тайны, о которых мы иной раз хотели бы не рассказывать. Ну а если вы намерены научиться читать других, как раскрытую книгу, или хотите узнать, что говорит о вас поза, в которой вы обычно сидите, есть один проверенный способ сделать это — пройти наш тест. Просто выберите ту позицию, которая вам более привычна и свойственна, а мы расскажем, что она о вас кричит.

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