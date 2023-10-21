Просто посмотрите, как вы сидите, а мы расскажем о ваших недостатках

Мы сами этого не замечаем, но у нас есть много черт, которые с головой выдают наше настроение, состояние и даже характер. Взять даже то, как мы сидим. Мы занимаем ту или иную позу, даже не задумываясь о том, что по ней собеседник или сторонний наблюдатель легко угадает наши тайны, о которых мы иной раз хотели бы не рассказывать. Ну а если вы намерены научиться читать других, как раскрытую книгу, или хотите узнать, что говорит о вас поза, в которой вы обычно сидите, есть один проверенный способ сделать это — пройти наш тест. Просто выберите ту позицию, которая вам более привычна и свойственна, а мы расскажем, что она о вас кричит.