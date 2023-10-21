freedom
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 95.91
eur 101.43
Тема дняГустой дым заметили над домами в Новосибирске
Все новости
Все новости
Интервью

«У нас написан конец, очень серьезный, очень глубокий»: Николай Наумов рассказал о последнем сезоне «Реальных пацанов»

В интервью актер неожиданно открылся с философской стороны

642

Авторы обещают, что многосерийная история про Коляна закончится хорошо

Поделиться

23 октября выходит десятый и, как объявил телеканал ТНТ, прощальный, сезон сериала «Реальные пацаны» (16+). Этим летом наши коллеги из 59.RU съездили на съемки проекта в Подмосковье и поговорили с исполнителем главной роли Николаем Наумовым.

Николай Наумов родился в 1982 году в семье военного. Учился в Пермском педагогическом институте на факультете иностранных языков. В начале 2000-х старшекурсники пригласили его играть в КВН, где он почти сразу попал в Высшую лигу, а позже стал участником команд КВН «Парма» и «Друзья».

Первой ролью артиста в кино стало камео в сериале «Мангуст» (12+), который вышел 2003 году. В 2008 году он принял участие в телешоу «Слава Богу, ты пришёл!» (12+), а через год снялся в роли инспектора ГИБДД в фильме «ЛОпуХИ» (6+). С 2010 года Николай начал сниматься в сериале «Реальные пацаны» в главной роли Коляна. Одновременно со съемками в «Реальных пацанах» актер сыграл в фильме «Беременный» (12+), «Няньки» и многих других.

Николай женат, воспитывает дочку и двух сыновей.

«Мы стараемся поставить точку и наконец-то уйти»


Десятый сезон «Реальных пацанов» — это точно конец?

— На самом деле, мы столько раз заканчивали съемки — к десятилетию, например, но потом опять продолжали. Да, у нас написан конец, он существует. Очень серьезный, очень глубокий. И мы для себя приняли это решение, обсуждали, совещались, доказывали, спорили... Мы стараемся поставить точку — сделать в конце взрослое высказывание и наконец-то уйти. Но в связи с тем, что я был уже раза три в таких ситуациях и трижды говорил, что мы снимаем последний сезон, мне неудобно уже снова всё это повторять.

В последнем сезоне Николай оказывается в деревне Наумовка

В последнем сезоне Николай оказывается в деревне Наумовка

Поделиться

В описании сезона говорится, что действие происходит в деревне. Как ваш герой там оказался?

— Бабушка Коляна обещала, обещала и наконец-то умерла. И оставила ему угодья — леса, поля, деревню. И у нашего персонажа сразу «отрывает» голову и уносит куда-то в космос, как у человека, у которого ничего не было и вдруг появилось. И вот он ходит по полям — такой латифундист — «тут у меня земля, тут у меня амбары, тут люди», и через час он сидит и понимает, что всё разрушено, ничего нет, никому ничего не надо. Хозяина нет, а ведь теперь он — хозяин! И как с этим богатством и золотом жить, неизвестно. И это модель нашего общества, нашего сегодняшнего мира, нашей страны. Хозяин как бы есть, но его как бы и нет. Поэтому Колян весь сезон стремится осознавать, что он хозяин, что от него зависит, как будут жить люди на этой его маленькой земле в деревне Наумовке. И если он хочет продвигать спортивную реформу, то именно он идет делать брусья и турники, вешает грушу. К нему никто не приходит, потому что деревня пьет. Приходит только жена, чтобы его поддержать. И в этом юмор нашей жизни. Так оно всё и есть. Ты такой весь стремящийся, горящий, с яркими васильковыми глазами — молодой светлый парень, желающий всё понимать, и через каких-то 12–15 лет сидишь и понимаешь, что как Боженька устроит, так всё и будет. А я буду стараться делать так, как должно, как подсказывает совесть, говорит Николай.

Поделиться

Друзья Коли приезжают следом за ним

Друзья Коли приезжают следом за ним

Поделиться

Поделиться

И как вам жизнь в деревне?

— Я очень влюбился, спасибо нашим продюсерам и менеджерам за локейшн, мы снимали в Ступино (округ Домодедово Московской области. — Прим. ред.). Получилась такая классическая деревня, как мы все себе и представляем. Она небольшая, родная, осязаемая, ты можешь кругом, подковкой такой проехать и уехать восвояси. Но туда невозможно добраться, очень далеко, и если уж приехал, выбраться тоже сложно. Мы стояли экспедицией в самом Ступино в гостинице, и вся группа каждый день ездила оттуда на съемки. Поля, леса, олененок Бэмби бегает туда-сюда.

Серьезно?

— Да, там были олени и кабаны.

Главный герой пытается навести порядок в деревне

Главный герой пытается навести порядок в деревне

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Как у Коляна в новом сезоне будут развиваться отношения с Лерой?

— Они пришли к той фазе, когда всё есть и ничего нет. А где же главное — куда исчезла искра? У кого же спросить? Может быть, у психотерапевта, у батюшки, у отца или мамы? С этим мы сталкиваемся в ежедневной жизни, и приходим к постоянной работе над собой. И в этом тоже смех — когда пытаешься изменить не себя, а человека и окружение вокруг себя. И Коля, и Лера стараются всё исправить и понимают, как они смешно выглядят на приеме у психотерапевта, куда они попадают по сюжету.

Спорт объединяет

Спорт объединяет

Поделиться

А что Колян хочет изменить в жене?

— Его бесит не она, а он сам, как и каждого мужчину, который чувствует слабость в себе. Он понимает, что это очень сильно его бесит, он хочет, чтобы его любимая женщина видела в нем героя, альфа-самца, победителя, охотника, добытчика. И каждый мужчина хочет себя чувствовать именно так. И Коля говорит: «Я хочу, чтобы она восхищалась мной». И через эти слова мне лично стало многое понятно.

Лера в деревне обретает новый образ

Лера в деревне обретает новый образ

Поделиться

«Пермь никогда не уедет из тебя»

А помните, как всё начиналось? Я про сериал.

— Много лет назад Антон Зайцев, мой близкий друг и соучредитель Good Story Media, а также автор большого количества юмористических хитов, позвонил мне и спросил, не хочу ли я попробовать себя в пилотной серии сериала с рабочим названием «Реальные пацаны». Я тогда преподавал английский язык где-то за городом в детском лагере. И я сразу же сказал «Конечно же, Антон, я хочу себя попробовать и готов выехать прямо сейчас». Вот таким образом я попал в сериал. Антон уже тогда понимал, что это будут Антон, Вова, Марина, Армен и Колян. Все эти люди у него были, у него не было Леры. И мы долго-долго ее искали. Отсняли первую серию, показали ее на канале и даже не стали переснимать, потому что это было так фактурно и шершаво, что оставили.

Справка. Антон Зайцев — автор идеи и генеральный продюсер сериала «Реальные пацаны», основал и руководит кинокомпанией Good Story Media, продюсер и сценарист многих сериалов, которые были сняты компанией. Родился в Перми.

Старый кадр из первых сезонов. Три друга — Вован, Колян и Антоха

Старый кадр из первых сезонов. Три друга — Вован, Колян и Антоха

Поделиться

По сюжету, всё действие сериала снимается на видеокамеру

По сюжету, всё действие сериала снимается на видеокамеру

Поделиться

Колян танцует свой знаменитый пасодобль

Колян танцует свой знаменитый пасодобль

Поделиться

Почему для этой комедии выбрали псевдодокументальный жанр? Снятый в нем сериал «Офис» (16+) к тому времени уже получил успех на западе, но этот жанр был новым для российского зрителя.

— Его не выбирали, его создал Антон из различных вещей, соткал такой продукт. Ему всегда что-то нравилось в западных юмористических сериалах. Когда человек очень много смотрит, очень много читает, и если при этом он еще и талантлив, то у него в итоге выходит свой собственный винегрет. В итоге получился вот такой проект. Да, я наблюдал уже такие ходы где-то в западных фильмах — например, с профайлами, которые ведет опорный персонаж, где-то стоя или в студии. Но да, этот жанр можно даже назвать оригинальным для нашего российского телевидения.

Есть какие-то фразы Коли из фильма, которые перешли к вам в реальную жизнь?

— Можно уехать из Перми в любое место нашей планеты, но Пермь никогда не уедет из тебя. Это надо понимать, осознавать, любить это в себе и культивировать. Оставить в себе эту непосредственность, это ребячество, эту детскость, эту любовь к себе самому. Так, это словоблудие всё время уводит от главного вопроса…

И куда же без Марины, Армена и Лериной мамы? Они тоже приезжают к Николаю в деревню

И куда же без Марины, Армена и Лериной мамы? Они тоже приезжают к Николаю в деревню

Поделиться

Задушевный разговор

Задушевный разговор

Поделиться

Я спросила про фразочки от Коляна, вы ведь уже давно с ним живете.

— Да многие! Мы же так и говорим, то есть мы насыщаем наших персонажей.

Есть такой любопытный факт в вашей биографии — вы писали стихи. А сейчас пишите?

— Я никогда не писал стихов. Стихи были банальной случайностью, смешной. Стечением обстоятельств. Я тогда был со своим близким другом Майклом Керинсом. И балуясь, написал несколько четверостиший, а он, так же легко и шутя, их взял и отдал коллегам перевести на десятки языков. Вот так, с шутки на шутку…

В 2002 году, когда Николай Наумов учился в Пермском педагогическом институте на факультет иностранных языков, ему как студенту поручили встретить в Москве и сопроводить до Перми шотландского писателя Майкла Керинса. В поезде они разговорились, и писатель попросил Николая написать стихотворение на английском языке. Тот написал стихотворение «Я не поэт». Майкл Керинс настолько впечатлился результатом, что взял стихотворение с собой в Шотландию, где переводчики-любители перевели его на 46 языков. В итоге получилась целая книга под названием Mother Tongue («Родной язык»). Она вышла тиражом 500 экземпляров и была быстро распродана. А на вырученные деньги Николай и Майкл создали премию для пермских студентов-переводчиков.

Поделиться

Ознобихин перебирается в Наумовку. Теперь он почти как детектив Анискин. Помните такого?

Ознобихин перебирается в Наумовку. Теперь он почти как детектив Анискин. Помните такого?

Поделиться

«На его вере, надежде и любви стоит многонациональный российский народ»


Вы устаете от людей, которые ассоциируют вас с вашим героем? Часто на улице слышите «Эй, Колян!»?

— Если я в силу слабости своей человеческой натуры и усталости допускаю по отношению к абсолютно незащищенному человеку какую-то ехидную шуточку или как-то подколку, мне потом очень плохо. Он даже может не понять, но мне потом действительно станет плохо от этого. Поэтому я решил для себя, что уж лучше я по-честному буду до конца отвечать человеку, делать, что он от меня хочет и как хочет. В пределах разумного, естественно.

В новом сезоне много будет смешного?

— На удивление. Как сказал когда-то, еще во времена КВН, Юлий Гусман: «Вы задали такую планку юмора, что вам придется сейчас, как бы сложно не было, ей соответствовать». Так и здесь. Ты либо уходи, либо оставайся и делай лучше. Каждый сезон мне было страшно — как же это так? Спрашивая своих близких и друзей, того же Сашу Синегузова или Антона Зайцева по этому поводу, я получал очень важный ответ: «Мне смешно».

У Эдика и Машки тоже всё наладится

У Эдика и Машки тоже всё наладится

Поделиться

Не будем спойлерить, но ребятам крупно повезет

Не будем спойлерить, но ребятам крупно повезет

Поделиться

Как заранее понимаете, что это будет смешно? На себе проверяете?

— Зритель не знает, что он хочет, и мы не знаем, как ему угодить. Если мы будем ему только угождать, то всё будет плохо. Тут нет никакого рецепта. Ты чувствуешь юмор и пытаешься его донести людям. Важно, чтобы это было смешно и понятно не только авторам, даже если их двое или трое, а всем. Мы же делаем юмор для людей. Если мы втроем ржем над шутками, а потом выходим на зал и никто не смеется, мы определяем — значит, мы сами виноваты. И имея этот опыт, при последующем построении юмора, мы ориентируемся уже на него. И мы уже понимаем, что шутка о мультике, который мы когда-то смотрели, не может быть смешной для всех. Но всегда есть что-то общее, над чем мы можем смеяться вместе — например, над конъюнктурными темами, а еще есть вечные темы — любовь и смерть, отец и мама. Поэтому юмор — это, наверное, совестный такой, мучительный путь со зрителем.

Кстати, наверное, так же — путем каких-то проб, было и с первыми сериями «Реальных пацанов»?

— Когда мы создавали первый сезон «пацанов», то не знали, как будет реагировать зритель, поэтому реально испытывали какой-то «страх в Лас-Вегасе». Мы стояли на лезвии и понимали, что это будет «либо грудь в крестах, либо голова в кустах». Тогда мы поехали в Питер с Александром Дулерайном и Антоном Зайцевым. Показали две серии питерскому бомонду, а они и говорят «Это что? Это куда? Это как?» Тогда мы показали им третью серию — а это тот момент, когда тебе либо удается зацепить зрителя, либо уже нет.

И что, этому бомонду был понятен юмор на третьей серии?

— Нет, потому что наш зритель оказался другим. Например, когда мы пытались снимать сезоны в угоду мегаполису, Москвы, городов-миллионников, сериал у этих городов поднялся в рейтинге, но у всей России просел. И тогда мы поняли, что снимаем для народа.

Экранный отец Коляна, которого играет Михаил Чуднов, кажется перегладил на съемках всех котов

Экранный отец Коляна, которого играет Михаил Чуднов, кажется перегладил на съемках всех котов

Поделиться

Поделиться

В сериале больше пермской тематики, почему он стал популярен по всей России?

— Эти шутки понятны как в Сибири, на Западном Урале, так и в Калининграде или Владивостоке. У нас была возможность поездить с гастролями и понять, что этот юмор, а также персонажей, понимают и принимают.

В этом, наверное, и причина такого многолетнего успеха?

— Думаю, мы успешны, потому что каждый человек отождествляет себя с персонажами. Мы видим их вокруг себя каждый день в жизни. Например, в любом регионе понятен такой персонаж как Эдик — собирательный образ такого трусливого мужчинки, который хочет, чтобы были денежки, модельки, шоколадки вокруг, и больше ничего. А есть Володя — с потрясающим глубочайшим внутренним миром, он может победить дракона, но плакать из-за мышки.

А Колян?

— Колян это такой наш Иван-дурак. Его человеческие качества присущи любому героическому персонажу.

Вы бы сами с ним подружились?

— Конечно. Думаю, что на таких Колянах мы и держимся, стоим. На его вере, надежде и любви стоит многонациональный российский народ.

А Колян может чему-нибудь научить?

— А он всё время учит. У нас в конце каждой серии Николай делает такую рефлексию, если хотите. По драматургии каждой серии запланирован какой-то отчет, анализ. И Николай в зависимости от того, какие проблемы были поставлены в начале серии, говорит: «А вы знаете, что я сегодня понял?» И простым языком объясняет очень сложные вещи, сложную психологическую терапевтическую мысль — как веревочке не виться, всё равно будет так и так. Он говорит какую-то бытовую мудрость, которая и так была всем понятной, но она становится еще более очевидной и внятной после того, как он наделал все эти ошибки, попробовал все пути решения этой ситуации, пришел к самому началу и сказал: «Ну блин, вот так, короче». Это смешно, мило, глупо, но понятно всем. И так появляется легкость. Но она рождается из огромной сложности, огромного количества сложных вещей.

Актер Николай Наумов освоил на съемках трактор

Актер Николай Наумов освоил на съемках трактор

Поделиться

На вашей киноплощадке все так заботятся друг о друге. Круто!

— На нашей площадке прекрасно то, что люди любят друг друга. Зритель видит только трех человек в кадре, но не видит 124 человека, которые обеспечивают их успех. Это очень важно в современном мире понимать. Ребята стараются не обидеть друг друга, хотя это нелегко, когда общаешься плотно и часто, как в семье. И ведь больше всего нас может задеть, обидеть именно близкий, родной человек — жена, брат, сестра. Но если ты перетерпишь две секундочки, то будет гораздо лучше. Мы здесь и стараемся терпеть, любить, созидать. Как у нас это получается, судить зрителю, который вот уже на протяжение 12 лет нас смотрит. Столько лет и моей дочери.

Съемочный момент

Съемочный момент

Поделиться

Снимается постер!

Снимается постер!

Поделиться

Поделиться

Посмотреть репортаж со съемок «Реальных пацанов», на которых мы брали это интервью, можно по ссылке (там тоже много фото).

По теме

Реальные пацаныСериалИнтервью
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter