«У нас написан конец, очень серьезный, очень глубокий»: Николай Наумов рассказал о последнем сезоне «Реальных пацанов»

— В описании сезона говорится, что действие происходит в деревне. Как ваш герой там оказался?



— Бабушка Коляна обещала, обещала и наконец-то умерла. И оставила ему угодья — леса, поля, деревню. И у нашего персонажа сразу «отрывает» голову и уносит куда-то в космос, как у человека, у которого ничего не было и вдруг появилось. И вот он ходит по полям — такой латифундист — «тут у меня земля, тут у меня амбары, тут люди», и через час он сидит и понимает, что всё разрушено, ничего нет, никому ничего не надо. Хозяина нет, а ведь теперь он — хозяин! И как с этим богатством и золотом жить, неизвестно. И это модель нашего общества, нашего сегодняшнего мира, нашей страны. Хозяин как бы есть, но его как бы и нет. Поэтому Колян весь сезон стремится осознавать, что он хозяин, что от него зависит, как будут жить люди на этой его маленькой земле в деревне Наумовке. И если он хочет продвигать спортивную реформу, то именно он идет делать брусья и турники, вешает грушу. К нему никто не приходит, потому что деревня пьет. Приходит только жена, чтобы его поддержать. И в этом юмор нашей жизни. Так оно всё и есть. Ты такой весь стремящийся, горящий, с яркими васильковыми глазами — молодой светлый парень, желающий всё понимать, и через каких-то 12–15 лет сидишь и понимаешь, что как Боженька устроит, так всё и будет. А я буду стараться делать так, как должно, как подсказывает совесть, говорит Николай.

