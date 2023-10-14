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В Новосибирске продают монету времен Екатерины II — как она выглядит

Продавец уверяет, что монета в отличном состоянии

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В Новосибирске на сайте Аvito продают монету времен Екатерины II за 6500 рублей. Пятачок сохранился в отличном состоянии. Об этом утверждает владелец монеты по имени Константин.

Новосибирец продает монету номиналом 5 копеек 1790 года. Мужчина просит за нее 6500 рублей. Объявление он разместил на сайте Аvito.

— 5 копеек 1790 года КМ. Пятачок в отличном состоянии, нечищеный, коррозии абсолютно нет, родная патина (естественная патина — это оксидно-карбонатная пленка, которая образуется на поверхности декоративных или технических изделиях под воздействием окружающей среды — прим.ред.), — сообщил Константин.

Мужчина готов предоставить дополнительные фотографии по запросу.

Согласно данным сайта fcoins.ru, 5 копеек 1790 года КМ чеканили на Сузунском монетном дворе.

Ранее НГС писал о том, что сибиряк нашел портрет Ленина в мусорном баке, а после решил его продать за 5 миллионов рублей. Историю портрета вождя революции на железе мужчина не знает.

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