Весам ждать новых отношений, Овнам — сделать выбор: кому нужно быть осторожными в день солнечного затмения — советы астролога

Солнечное затмение — довольно редкое явление. Следующее пройдет уже завтра, 14 октября. На территории России его увидеть не получится. Но астрологи говорят о том, затмение может повлиять на людей вне зависимости от того, где они находятся. Особенно подвержены ему некоторые знаки зодиака. Какие именно — читайте в авторской колонке.
Марина Шумкина, астролог, психолог, телеграм-канал Asprofy (астрология для жизни и бизнеса).
Какие темы затронет затмение
Солнечное затмение 14 октября открывает октябрьский «коридор затмений». Оно происходит в новолуние, когда Солнце и Луна находятся в одном знаке. В октябрьском затмении — это знак Весы (им управляет Венера), поэтому отталкиваемся от символизма. Весы — это знак партнёрства в деловых и личных отношениях, знак «капитала связей», знак, который покровительствует переговорам, продажам, публичным выступлениям, консалтингу, работе с аудиторией, посредничеству. Поэтому энергии Солнечного затмения всем знакам зодиака важно направить на эти темы, заранее составив план.
Кто сильнее почувствует затмение
Весы, Овен, Рак и Козерог — это знаки кардинального креста: решительные, лидерские знаки, даже Рак, для которого характерно «мягкое лидерство».
Для Весов — это время новых циклов в жизни, особенно в отношениях, партнёрстве. Когда завершается один цикл, и начинается новый — оцените, кто или что мешает и помогает вам в этом.
Для Овнов — это период выбора, принятия кардинального решения «или-или», когда уже не получиться усидеть на двух стульях. Важно подвести промежуточные итоги и принять решение, куда двигаться дальше.
Для Раков и Козерогов — время напряженных ситуаций, которым важно уделить внимание, не откладывая вопрос далеко, время борьбы за свои цели, признание важным своих позиций.
Рекомендации для остальных знаков Зодиака
Так как Солнечное затмение затрагивает тему отношений, то основной фокус внимания будет здесь. Например, отстаивание своих личных границ или поиск решения «выиграл — выиграл», которое устроит всех партеров. Если у вас затяжной конфликт, затмение даст новые возможности для решения вопросов, так как поможет по-новому посмотреть на ситуацию и даст силу и энергию для решения «старых» проблем.
Главный лайфхак для любого астрономического события — планировать заранее, куда вы вложите энергию, которая вдруг появится (влияние затмения идет за 7–10 дней до и после него). Большинство проблем начинаются там, где много эмоций, где люди не слышат друг друга, сосредоточившись на себе. Чтобы избежать этого — подумайте заранее, чего вы хотите от отношений и что вы сами готовы отдавать. Ведь для того, чтобы получить что-то, сначала нужно отдать.
Важно разделять мистический и астрономический смысл солнечного затмения. Мистическим мы считаем его «на автомате». С древних времен людей пугали такие явления просто потому, что они не могли их объяснить. А так как властители, опираясь на советы придворных астрологов, могли назначать на это время начало наступлений, захваты чужих земель (ведь затмения обладают огромным энергетическим потенциалом), то сложилась такая цепочка: затмение — это несчастье. Эти истории обросли легендами, и в итоге мы стали бояться затмений.
С астрономической точки зрения механизм солнечного затмения прост: Луна становится между Землей и Солнцем, затемняя от нас солнечный свет (причем это зависит от места, где мы находимся). Луна бросает тень на участок Земли и именно в этом участке будет полное Солнечное затмение, а на большей части земли — полутень создаст частное солнечное затмение.
В сентябре Марина Шумкина подготовила гороскоп для всех знаков Зодиака до конца года. Посмотрите в одном коротком видео, чего стоит ждать.