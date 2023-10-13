Весам ждать новых отношений, Овнам — сделать выбор: кому нужно быть осторожными в день солнечного затмения — советы астролога

Кто сильнее почувствует затмение

Весы, Овен, Рак и Козерог — это знаки кардинального креста: решительные, лидерские знаки, даже Рак, для которого характерно «мягкое лидерство».



Для Весов — это время новых циклов в жизни, особенно в отношениях, партнёрстве. Когда завершается один цикл, и начинается новый — оцените, кто или что мешает и помогает вам в этом.



Для Овнов — это период выбора, принятия кардинального решения «или-или», когда уже не получиться усидеть на двух стульях. Важно подвести промежуточные итоги и принять решение, куда двигаться дальше.

