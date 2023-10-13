Бузова — жена Шурика, а Батрудтинов — Бунша: первые кадры со съемок нового «Ивана Васильевича…»

До Нового года осталось два с половиной месяца, а у телевизионщиков уже есть планы о том, как развлекать нас в новогоднюю ночь. И если в конце прошлого года мы получили в подарок ремейк фильма «Ирония судьбы, или С легким паром», то на этот раз отечественные комики решили снять свою версию комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Вот что о ней известно.

