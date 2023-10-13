Бузова — жена Шурика, а Батрудтинов — Бунша: первые кадры со съемок нового «Ивана Васильевича…»

До Нового года осталось два с половиной месяца, а у телевизионщиков уже есть планы о том, как развлекать нас в новогоднюю ночь. И если в конце прошлого года мы получили в подарок ремейк фильма «Ирония судьбы, или С легким паром», то на этот раз отечественные комики решили снять свою версию комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Вот что о ней известно.
Над фильмом «Иван Васильевич меняет всё!» работала та же команда, что выпустила «СамоИронию судьбы». Среди героев — как знакомые всем инженер Александр Тимофеев с женой, Иван Васильевич Бунша и Иван Васильевич Грозный. Но уже знакомую когорту персонажей разбавят новыми лицами из разных вселенных и эпох. Например, в фильме можно будет увидеть Наполеона.
Знакомые образы воплотят известные комики, актеры и певцы. Шуриком, к примеру, станет Демис Карибидис, а его женой — Ольга Бузова.
— Наверное, мне досталась самая сложная задача, так как из всего актерского ансамбля я меньше всего похож на своего персонажа. Я постарался перенять органику Александра Демьяненко и привнес немного от себя. Это интересное приключение в моей карьере, я наслаждаюсь, — прокомментировал Демис Карибидис свою работу.
Роль «Солиста» Жоржа Милославского исполнит Максим Лагашкин.
— Наше кино — это история по мотивам, но всё равно здорово было оказаться в тех же декорациях, где снимали оригинальный фильм, — поделился впечатлениями от съемок актер.
Что же до сюжета, то в нем основная история всё так же закручивается вокруг Ивана Грозного (его сыграет Тимур Батрутдинов), которого Шурик пытается вернуть домой с помощью машины времени. Но та постоянно ломается, и в результате герои перемещаются в разные страны и времена, где случайно или намеренно меняют прошлое.
Оригинальный сюжет на основе культовой комедии свяжут отсылки на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.
Фильм «Иван Васильевич меняет всё!» покажут по телевидению 31 декабря.
Кстати, в этом году фильму «Иван Васильевич меняет профессию» исполнилось