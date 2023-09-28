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В Новосибирске сезон фонтанов закроют лазерным шоу в Центральном парке

Представления продлятся 15 минут

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Шоу продлятся два дня

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Сезон фонтанов в Новосибирске закроют лазерным шоу в Центральном парке, которое состоится 29 и 30 сентября. Об этом сообщили в Дирекции городских парков.

— В последние теплые дни этой осени хотели бы пригласить вас на финальные лазерные шоу фонтана. 29 сентября начало в 20:45, 30 сентября старт в 21:45.

Как уточнили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, городские фонтаны должны отключить к 1 октября. Затем над чашами в Первомайском сквере, на площади Пименова перед ГПНТБ и в сквере «Крылья Сибири» на Орджоникидзе планируют оформить зимние световые конструкции.

Ранее мэрия Новосибирска начала искать подрядчика для капитального ремонта фонтана «Мишка» в Первомайском сквере. За работу муниципалитет готов заплатить до 8,9 миллиона рублей.

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ФонтанЦентральный паркНовосибирск
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