В Новосибирске сезон фонтанов закроют лазерным шоу в Центральном парке

Сезон фонтанов в Новосибирске закроют лазерным шоу в Центральном парке, которое состоится 29 и 30 сентября. Об этом сообщили в Дирекции городских парков.
— В последние теплые дни этой осени хотели бы пригласить вас на финальные лазерные шоу фонтана. 29 сентября начало в 20:45, 30 сентября старт в 21:45.
Как уточнили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, городские фонтаны должны отключить к 1 октября. Затем над чашами в Первомайском сквере, на площади Пименова перед ГПНТБ и в сквере «Крылья Сибири» на Орджоникидзе планируют оформить зимние световые конструкции.
Ранее мэрия Новосибирска начала искать подрядчика для капитального ремонта фонтана «Мишка» в Первомайском сквере. За работу муниципалитет готов заплатить до 8,9 миллиона рублей.