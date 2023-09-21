«Девочка отодвинула стул — я упала»: аниматор облила ребенка водой на детском празднике — мать два года требует извинений

— Потом я уже маме говорю: «Прошу прощения, что облила и вскрикнула». Но это машинально, это человеческий фактор. Я человек. Сначала мы пришли к консенсусу на месте <…> Девочка пошутила, но не очень хорошо. Я попросила маму побеседовать с ней. Это зацепило (женщину), — говорит Инна.

