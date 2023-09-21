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«Девочка отодвинула стул — я упала»: аниматор облила ребенка водой на детском празднике — мать два года требует извинений

Организатор праздников настаивает, что уже принесла извинения, хотя считает, что девочка изначально вела себя неправильно

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Несколько лет сибирячка добивается от аниматора извинений за инцидент на детском празднике. Ведущая утверждает, что попросила прощения

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Жительница Новосибирска разозлилась на аниматора, хозяйку сети семейных развлекательных центров «Абрикоска» Инну Кузнецову за то, что она облила ее дочь водой на детском празднике. Это якобы произошло случайно и «никто не виноват», заявила НГС аниматор, которая занимается праздничными и благотворительными мероприятиями с 2003 года.

В отзыве, который был опубликован на Flamp 20 сентября, мама девочки утверждает: в августе 2021 года на празднике аниматор якобы «унизила» ее ребенка перед гостями. Женщина написала следующее:

— Оставляла отзыв несколько раз, но каждый раз его удаляли. (Аниматор) облила (дочь) холодной водой и накричала, не разобравшись в ситуации. Ребенок оказался не виноват <…> В ответ мы услышали только, что это было машинально.

Кузнецова подтвердила, что негативные отзывы сибирячки неоднократно удалялись, так как она, со слов ведущей, пишет их на «Абрикоску». Мероприятие, о котором идет речь, проходило в центре «Умпа-Лумпа», уверяет Инна. Сибирячка рассказала свою версию произошедшего. Со слов Кузнецовой, она держала в руках стакан с водой, которую использовала для того, чтобы загримировать детей блестками. Когда Инна садилась на стул, девочка якобы отодвинула его.

—Я была в роли Эльзы (из мультфильма «Холодное сердце»). Усадила ребят, взяла себе стул, а в руках — пластиковый стаканчик, наполовину наполненный водой, и блестки. Поправляю платье, начинаю садиться, и эта девочка неожиданно выхватывает стул. С размаха я падаю, кричу от боли, вода разливается на ребенка. Мне было очень больно, я встала и громко сказала: «Зачем ты так делаешь?» Конечно же, девочка была в шоке: мультяшное ми-ми-ми, и вдруг такое. Она побежала к маме и расплакалась.

По словам Инны Кузнецовой, она пыталась объяснить девочке и ее маме, что разлила воду и повысила голос якобы случайно, от боли и неожиданности. Аниматор уверяет, что девочку переодели и она продолжила участие в праздничной программе.

— Потом я уже маме говорю: «Прошу прощения, что облила и вскрикнула». Но это машинально, это человеческий фактор. Я человек. Сначала мы пришли к консенсусу на месте <…> Девочка пошутила, но не очень хорошо. Я попросила маму побеседовать с ней. Это зацепило (женщину), — говорит Инна.

Однако в отзыве, который оставила жительница Новосибирска, указано, что Кузнецова якобы не принесла извинений. Редакция оставила маме девочки свои контакты, чтобы уточнить ее версию конфликта, но на момент выхода публикации связаться с ней не удалось.

Несколько дней назад НГС рассказывал о том, что сибирячка разозлилась на магазин одежды, который опубликовал ее фото после примерки одежды.

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