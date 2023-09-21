«Девочка отодвинула стул — я упала»: аниматор облила ребенка водой на детском празднике — мать два года требует извинений

Жительница Новосибирска разозлилась на аниматора, хозяйку сети семейных развлекательных центров «Абрикоска» Инну Кузнецову за то, что она облила ее дочь водой на детском празднике. Это якобы произошло случайно и «никто не виноват», заявила НГС аниматор, которая занимается праздничными и благотворительными мероприятиями с 2003 года.
В отзыве, который был опубликован на Flamp 20 сентября, мама девочки утверждает: в августе 2021 года на празднике аниматор якобы «унизила» ее ребенка перед гостями. Женщина написала следующее:
— Оставляла отзыв несколько раз, но каждый раз его удаляли. (Аниматор) облила (дочь) холодной водой и накричала, не разобравшись в ситуации. Ребенок оказался не виноват <…> В ответ мы услышали только, что это было машинально.
Кузнецова подтвердила, что негативные отзывы сибирячки неоднократно удалялись, так как она, со слов ведущей, пишет их на «Абрикоску». Мероприятие, о котором идет речь, проходило в центре «Умпа-Лумпа», уверяет Инна. Сибирячка рассказала свою версию произошедшего. Со слов Кузнецовой, она держала в руках стакан с водой, которую использовала для того, чтобы загримировать детей блестками. Когда Инна садилась на стул, девочка якобы отодвинула его.
—Я была в роли Эльзы (из мультфильма «Холодное сердце»). Усадила ребят, взяла себе стул, а в руках — пластиковый стаканчик, наполовину наполненный водой, и блестки. Поправляю платье, начинаю садиться, и эта девочка неожиданно выхватывает стул. С размаха я падаю, кричу от боли, вода разливается на ребенка. Мне было очень больно, я встала и громко сказала: «Зачем ты так делаешь?» Конечно же, девочка была в шоке: мультяшное ми-ми-ми, и вдруг такое. Она побежала к маме и расплакалась.
По словам Инны Кузнецовой, она пыталась объяснить девочке и ее маме, что разлила воду и повысила голос якобы случайно, от боли и неожиданности. Аниматор уверяет, что девочку переодели и она продолжила участие в праздничной программе.
— Потом я уже маме говорю: «Прошу прощения, что облила и вскрикнула». Но это машинально, это человеческий фактор. Я человек. Сначала мы пришли к консенсусу на месте <…> Девочка пошутила, но не очень хорошо. Я попросила маму побеседовать с ней. Это зацепило (женщину), — говорит Инна.
Однако в отзыве, который оставила жительница Новосибирска, указано, что Кузнецова якобы не принесла извинений. Редакция оставила маме девочки свои контакты, чтобы уточнить ее версию конфликта, но на момент выхода публикации связаться с ней не удалось.
Несколько дней назад НГС рассказывал о том, что сибирячка разозлилась на магазин одежды, который опубликовал ее фото после примерки одежды.