Пицца? Мороженое? Гречка? Как выглядела бы твоя девушка, если бы она была... едой

Рыбка, птичка, зайчик, бельчонок, поросеночек — это все ласковые прозвища, которые дают своим вторым половинкам парни. И ведь девушку в этом образе очень легко представить. А вот можно ли сравнить их с… едой?
Представьте, что если назвать любимую девушку: «Ты моя самая вкусная селедка под шубой»? Практически в 100% можно будет собирать вещички и забыть номер телефона. А ведь, может быть, у парня это самый любимый салат. Или, допустим, вот: «Ты мой огненный борщик». Ну в самом деле, что тут обидного?
Что может быть лучше горячего борща со сметаной, черным хлебушком и салом? Только много борща. Мы попросили немного пофантазировать нашего замечательного дизайнера Полину Авдошину. И в результате — слюнки текут.