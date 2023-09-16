Пицца? Мороженое? Гречка? Как выглядела бы твоя девушка, если бы она была... едой

Представьте, что если назвать любимую девушку: «Ты моя самая вкусная селедка под шубой»? Практически в 100% можно будет собирать вещички и забыть номер телефона. А ведь, может быть, у парня это самый любимый салат. Или, допустим, вот: «Ты мой огненный борщик». Ну в самом деле, что тут обидного?

