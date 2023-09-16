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СрочноСемилетний мальчик выпал из окна в Новосибирске
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Пицца? Мороженое? Гречка? Как выглядела бы твоя девушка, если бы она была... едой

Ведь сколько уже можно сравнивать любимых с рыбками, птичками и солнышками

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Клубничка со сливками — идеальное сочетание! И не только когда речь идет о девушке

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Рыбка, птичка, зайчик, бельчонок, поросеночек — это все ласковые прозвища, которые дают своим вторым половинкам парни. И ведь девушку в этом образе очень легко представить. А вот можно ли сравнить их с… едой?

Представьте, что если назвать любимую девушку: «Ты моя самая вкусная селедка под шубой»? Практически в 100% можно будет собирать вещички и забыть номер телефона. А ведь, может быть, у парня это самый любимый салат. Или, допустим, вот: «Ты мой огненный борщик». Ну в самом деле, что тут обидного?

Что может быть лучше горячего борща со сметаной, черным хлебушком и салом? Только много борща. Мы попросили немного пофантазировать нашего замечательного дизайнера Полину Авдошину. И в результате — слюнки текут.

Горячая, пикантная, страстная...

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Хороша и самостоятельна. Огонь — и сама по себе, и в большой компании

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Божественна и восхитительна! А если еще с тушеночкой, обжаркой, да яйцом — за уши не оттащишь! Мы ведь всё-таки про еду говорим, а не про девушек

Божественна и восхитительна! А если еще с тушеночкой, обжаркой, да яйцом — за уши не оттащишь! Мы ведь всё-таки про еду говорим, а не про девушек

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