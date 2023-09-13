В Москве выберут лучшую команду по созданию мероприятий

Экспертный совет конкурса состоит из профессионалов, включая членов правления АКМР и представителей крупных российских компаний. В состав экспертного совета входят продюсеры, режиссеры, сценаристы, музыканты и прямые заказчики событий из корпораций/компаний, а их коллеги, курирующие ивент-направление, будут среди аудитории слушателей конкурса.

