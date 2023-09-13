В Москве выберут лучшую команду по созданию мероприятий

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) принимает заявки на конкурс «Лучшая event-команда». Их можно подать до
Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России создана в
Среди уже зарегистрированных участников представлены в том числе следующие компании и организации:
- PRAVO.TECH — специализируется на предоставлении инновационных технологических решений в области права.
- РАНХиГС — ведущее образовательное учреждение с географией по всей России, занимающееся подготовкой кадров в области экономики, управления и государственной службы.
- «Событие» — event-агентство, специализирующееся на организации и проведении разнообразных мероприятий: корпоративные вечеринки, конференции.
- Управляющая компания «Полюс» — занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое — по объему производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей.
В конкурсе могут принять участие организации различных сфер деятельности — агентства, корпорации/компании, СМИ, государственные учреждения, медиакомпании, отели, площадки, рестораны, экспоцентры и издательские агентства.
Среди участников прошлых лет такие компании, как медиагруппа «Россия Сегодня», издательский дом «Коммерсант», ИД «Комсомольская правда», LG Electronics, Rambler&Co, агентство «КРОС», МAER Group, «Моспром», «Полюс», «Движение без опасности», АО «Северсталь менеджмент», «КАРАМЕЛЬ Кейтеринг» и многие другие.
— Компании/корпорации и агентства, презентуя себя, получают возможность рассказать о своих новшествах — новых компетенциях и сервисах, о том, как они адаптировались к новым условиям рынка, а также во что развилось ивент-направление в их компании, какие новые функции добавились или трансформировались, — говорится в сообщении пресс-службы АКМР.
В этом году в конкурсе более
Экспертный совет конкурса состоит из профессионалов, включая членов правления АКМР и представителей крупных российских компаний. В состав экспертного совета входят продюсеры, режиссеры, сценаристы, музыканты и прямые заказчики событий из корпораций/компаний, а их коллеги, курирующие ивент-направление, будут среди аудитории слушателей конкурса.