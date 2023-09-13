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В Москве выберут лучшую команду по созданию мероприятий

Победителей объявят 19 сентября

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Победителей в 65 номинациях определят 19 сентября

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Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) принимает заявки на конкурс «Лучшая event-команда». Их можно подать до 15 сентября, победителей выберут уже 19 сентября.

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России создана в 2004 году. В состав ассоциации входят ведущие корпорации и агентства страны, среди которых «Аэрофлот», Северсталь, «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг», ММК, «Михайлов и партнеры», DPG, Imars, агентство «БЛЭК», Motive agency&production, «КРОС» и другие.

Среди уже зарегистрированных участников представлены в том числе следующие компании и организации:

  • PRAVO.TECH — специализируется на предоставлении инновационных технологических решений в области права.
  • РАНХиГС — ведущее образовательное учреждение с географией по всей России, занимающееся подготовкой кадров в области экономики, управления и государственной службы.
  • «Событие» — event-агентство, специализирующееся на организации и проведении разнообразных мероприятий: корпоративные вечеринки, конференции.
  • Управляющая компания «Полюс» — занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое — по объему производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей.

В конкурсе могут принять участие организации различных сфер деятельности — агентства, корпорации/компании, СМИ, государственные учреждения, медиакомпании, отели, площадки, рестораны, экспоцентры и издательские агентства.

Среди участников прошлых лет такие компании, как медиагруппа «Россия Сегодня», издательский дом «Коммерсант», ИД «Комсомольская правда», LG Electronics, Rambler&Co, агентство «КРОС», МAER Group, «Моспром», «Полюс», «Движение без опасности», АО «Северсталь менеджмент», «КАРАМЕЛЬ Кейтеринг» и многие другие.

— Компании/корпорации и агентства, презентуя себя, получают возможность рассказать о своих новшествах — новых компетенциях и сервисах, о том, как они адаптировались к новым условиям рынка, а также во что развилось ивент-направление в их компании, какие новые функции добавились или трансформировались, — говорится в сообщении пресс-службы АКМР.

В этом году в конкурсе более 65 номинаций в категориях «Лучшая event-команда», «Лучший event-проект», «Лучшее event-агентство» и «Лучший ресторан/площадка/декор».

Экспертный совет конкурса состоит из профессионалов, включая членов правления АКМР и представителей крупных российских компаний. В состав экспертного совета входят продюсеры, режиссеры, сценаристы, музыканты и прямые заказчики событий из корпораций/компаний, а их коллеги, курирующие ивент-направление, будут среди аудитории слушателей конкурса.

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