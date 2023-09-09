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Тест по одному кадру: попробуйте угадать советское кино

Сами-то фильмы известные, но над стоп-кадрами придется поломать голову

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Герои уже сами не знают, в какое кино попали

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Мы столько раз пересматривали советские фильмы, что, кажется, узнаем их по одной цитате. Если вы, как и мы, любите фильмы СССР, то запросто пройдете этот тест. Вам нужно всего лишь отгадать фильм по одному кадру. Справитесь?

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