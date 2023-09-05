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Фильм «Оппенгеймер» покажут в новосибирских кинотеатрах — где его посмотреть

Билеты можно купить только в кассе

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Цены на сеансы «Оппенгеймера» начинаются от 250 рублей

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В Новосибирске 7 сентября начнут показывать фильм «Оппенгеймер» в кинотеатрах. При этом пока неизвестно, когда ждать показа другой летней премьеры — фильма «Барби».

На сайте «Кинопоиск» указано, что в фильме «Оппенгеймер» рассказана история жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.

На сайте кинотеатра «Кино Сити» указано, что «Оппенгеймер» начнут показывать в кино с 7 сентября. В этот день запланированы четыре сеанса, цены на билеты варьируются от 250 до 370 рублей. При этом билеты можно купить только в кассе. Также показ фильма пройдет в видеосалоне кинотеатра «Киноатлас» на Родниках. Стоимость билетов оставляет 300–360 рублей.

В других кинотеатрах Новосибирске информации о премьерах «Оппенгеймера» нет.

Ранее стало известно, что «Барби» собираются показать в Новосибирске, но точные даты пока неизвестны.

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