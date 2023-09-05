Фильм «Оппенгеймер» покажут в новосибирских кинотеатрах — где его посмотреть

В Новосибирске 7 сентября начнут показывать фильм «Оппенгеймер» в кинотеатрах. При этом пока неизвестно, когда ждать показа другой летней премьеры — фильма «Барби».
На сайте «Кинопоиск» указано, что в фильме «Оппенгеймер» рассказана история жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.
На сайте кинотеатра «Кино Сити» указано, что «Оппенгеймер» начнут показывать в кино с 7 сентября. В этот день запланированы четыре сеанса, цены на билеты варьируются от 250 до 370 рублей. При этом билеты можно купить только в кассе. Также показ фильма пройдет в видеосалоне кинотеатра «Киноатлас» на Родниках. Стоимость билетов оставляет 300–360 рублей.
В других кинотеатрах Новосибирске информации о премьерах «Оппенгеймера» нет.
Ранее стало известно, что «Барби» собираются показать в Новосибирске, но точные даты пока неизвестны.