Фильм «Оппенгеймер» покажут в новосибирских кинотеатрах — где его посмотреть

На сайте кинотеатра «Кино Сити» указано, что «Оппенгеймер» начнут показывать в кино с 7 сентября. В этот день запланированы четыре сеанса, цены на билеты варьируются от 250 до 370 рублей. При этом билеты можно купить только в кассе. Также показ фильма пройдет в видеосалоне кинотеатра «Киноатлас» на Родниках. Стоимость билетов оставляет 300–360 рублей.

