«Никакого праздника»: как сейчас выглядит девочка из знаменитого мема

1 сентября 2005 года маленькая Ася Петряева из Калуги отправилась в первый класс. Но что-то пошло не по плану, и День знаний вместо радости принес ей одно большое расстройство. На зареванную девочку с большим белым бантом на голове обратили внимание журналисты местной телекомпании. Она рассказала им душещипательную историю, из которой особенно запомнились два слова: «Никакого праздника». Видео с эмоциональной Асей стало популярным спустя несколько лет, когда его опубликовали на одном из YouTube-каналов. А фраза «Никакого праздника» стала мемом. Мы решили узнать, как сегодня выглядит и чем занимается та самая первоклассница.

