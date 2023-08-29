«Бросили якорь и закрепили плот»: новосибирская пианистка устроила концерт на озере — видео с выступления

Композитор из Новосибирска Рената Миронова выступила с концертом на фортепиано посреди озера. Как рассказала НГС девушка, выступление состоялось в лесу на одной из баз отдыха в селе Завьялово Искитимского района. Во время исполнения произведений она и музыкальный инструмент находились на плоту.
— Фортепиано, колонку и банкетку организаторы разместили на плоту заранее. Потом мы отплыли примерно на пару метров от берега, бросили якорь и закрепили плот, чтобы его не разворачивало и не уносило, — рассказала Рената Миронова. — На случай непредвиденных ситуаций с электропитанием со мной на плоту был помощник.
Она уточнила, что выступление проходило для людей, которые находились на базе отдыха. Во время концерта слушатели разместились на причале озера и лесном массиве. По словам Ренаты Мироновой, она выступала на озере дважды.
— Это самая прекрасная сцена, которая только случалась в моей творческой жизни. У меня богатый опыт выступлений, доводилось играть и в полной темноте, и в зной, и в ветреную погоду, и даже в мороз -30 градусов. А на озере погода была просто идеальной, — рассказала музыкант.
Рената Миронова сообщила, что ее концерт состоялся 27 августа. Для слушателей девушка исполнила готовые авторские фортепианные композиции и сыграла импровизацию.
— В конце концерта сыграла импровизацию на тему слушателей, — сказала музыкант. — Я часто провожу такие интерактивы со зрителями. Они мне название красивое, а я им музыку тут же сочиняю в режиме реального времени. Без всякой подготовки, разумеется. Это всегда очень экстремально и трудно для композитора, но очень интересно для слушателя.
В июне в Новосибирске прошел концерт классической музыки, на котором музыканты исполнили произведения одновременно на восьми роялях.