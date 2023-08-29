«Бросили якорь и закрепили плот»: новосибирская пианистка устроила концерт на озере — видео с выступления

Композитор из Новосибирска Рената Миронова выступила с концертом на фортепиано посреди озера. Как рассказала НГС девушка, выступление состоялось в лесу на одной из баз отдыха в селе Завьялово Искитимского района. Во время исполнения произведений она и музыкальный инструмент находились на плоту.

