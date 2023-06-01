Новосибирские пианисты исполнили классические произведения одновременно на восьми роялях — видео с выступления

В Новосибирске вечером 1 июня в банкетном зале «АртЛига» в бизнес-центре «Лига-Капитал» состоялся концерт классической музыки. Для гостей вечера профессиональные и только начинающие пианисты исполнили произведения Чайковского, Рубинштейна, Моцарта и других великих композиторов. Корреспондент НГС посетила мероприятие и насладилась классическими произведениями.
2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, поэтому организаторы к участию пригласили молодые дарования и их педагогов.
— Концерт состоит из двух отделений: в первом отделении будут выступать дети, а во втором будет выступать их наставники, ведущие пианисты из Новосибирска. Сегодня выступят такие знаменитые музыканты, как Марк Парфенов, Валерия Гильдебранд, Лилия Пацукова, Александр Усик и прочие, — рассказал НГС владелец бизнес-центра «Лига-Капитал» Александр Эллерт.
Главной особенностью вечера стало исполнение известных произведений сразу на восьми роялях.
— Уникальным явлением этого вечера, который мы посвятили Дню защиты детей, является одновременная игра сразу на восьми роялях. Это рояли, имеющие более столетнюю историю. Самому старому из них более 170 лет, — пояснил НГС организатор Виктор Буланкин.
В этот вечер гости смогли услышать произведения Моцарта, Чайковского, Римского-Корсакова, которые исполнили молодые пианисты.
— Во второй части ведущие пианисты исполнят произведения Стравинского, «Болеро» Равеля, будет военный марш Свиридова, произведения Рубинштейна. Так как сегодня вечером будут играть ученики одной школы, то подготовка к исполнению произведений сразу на 8 роялях прошла легко, — рассказал художественный руководитель мероприятия Дмитрий Карпов.
Ранее в Санкт-Петербурге прошел концерт, на котором выступил академический симфонический оркестр Новосибирской филармонии. В северной столице прошли «Дни культуры Новосибирской области».