Новосибирские пианисты исполнили классические произведения одновременно на восьми роялях — видео с выступления

2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, поэтому организаторы к участию пригласили молодые дарования и их педагогов.



— Концерт состоит из двух отделений: в первом отделении будут выступать дети, а во втором будет выступать их наставники, ведущие пианисты из Новосибирска. Сегодня выступят такие знаменитые музыканты, как Марк Парфенов, Валерия Гильдебранд, Лилия Пацукова, Александр Усик и прочие, — рассказал НГС владелец бизнес-центра «Лига-Капитал» Александр Эллерт.