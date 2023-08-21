freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 5/10
usd 93.40
eur 101.48
СрочноВ СК начали проверку после избиения ребенка
Все новости
Все новости
Тест

Вы точно знаете русский? Отгадайте, где наши слова, а где заимствованные

Это совсем не так легко, как кажется

3 609

Богатыри в недоумении — они не уверены, что сами прошли бы этот тест

Поделиться

Разговоры о том, что все иностранные слова в нашем языке нужно заменить на исконно русские, звучат постоянно. Депутаты то и дело предлагают заменить «буккроссинг» на «обмен книгами» или «коворкинг» на «рабочее пространство» (чего уж тут говорить про остальные слова вроде «рофла» или «кринжа»). Кстати, законы и прочие официальные акты в нашей стране уже надо писать без заимствований. Но мало кто подозревает, что даже самые привычные слова могут оказаться совсем не русскими. Сейчас и проверим, как у вас с языковым чутьем! Посмотрите на эти 10 слов и попробуйте догадаться, наши они или заимствованные.

По теме

ТестРусский языкГрамотность
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter