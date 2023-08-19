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Люся Чеботина спела «Солнце Монако» на Дне болельщика ХК «Сибирь» — видео с концерта

Послушать выступления звезд пришли сотни человек

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Также певица исполнила такие песни, как «Лучшая подруга», «Секрет на двоих» и «Плакал Голливуд»

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Люся Чеботина выступила на концерте в честь Дня болельщика ХК «Сибирь» в Новосибирске. Сотни человек пришли на площадку к новому ЛДС, чтобы послушать песни звезды.

В этот вечер со сцены прозвучали такие песни, как «Лучшая подруга», «Секрет на двоих» и «Плакал Голливуд», но самый большой фурор произвела песня «Солнце Монако». Как сообщила журналист НГС, которая освещает мероприятие с места событий, многие зрители подпевали этой песни.

Также на концерте выступили певец LYRIQ и репер ST. Помимо этого на сцену поднялись новосибирские музыкальные группы «Некитай», «Джампмор» и «Рви меха», а также танцевальные коллективы DaFunkyStyle, SARABI team, Glekov show, IVEX.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: НГС

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ЛДС СибирьЛюся ЧеботинаНовосибирск
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