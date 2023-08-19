Перед новым ЛДС в Новосибирске собралась толпа — что там происходит

В Новосибирске у нового ЛДС собралась толпа. Тысячи новосибирцев пришли на празднование Дня болельщика ХК «Сибирь». Сегодня, 19 августа, здесь пройдет концерт, на котором выступят исполнители LYRIQ, Люся Чеботина и ST.
Как сообщила корреспондент НГС Дарья, на празднике собрались сотни человек.
— Не все люди, выходящие из общественного транспорта, понимают, куда идти спрашивают друг у друга, путаются. Много палаток с едой, очереди, в основном, за вафлями и хот-догами. Молодежь рассказывает, что пришла сюда ради команды Сибирь, артистов знают мало. Здесь собрались, как взрослые, так и дети, — пояснила журналист.
Также на сцене перед ЛДС выступят новосибирские музыкальные группы. Помимо этого, пройдут розыгрыши абонементов на матчи «Сибири», атрибутики и подарков от партнеров.
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