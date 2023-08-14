Два новосибирских повара попали на «Битву шефов» на «Пятнице» — как их блюда оценили Агзамов и Ивлев

Два повара из Новосибирска
Для ведущих передачи Константина Ивлева и Рената Агзамова Александр Попов приготовил свое блюдо «Лесной кабанчик». Несмотря на то, что сибиряк считает себя поваром-любителем, он проводит гастроужины и мастер-классы. Но не только кулинарными изысками мужчина удивлял шефов, сибиряк зачитал рэп.
— Я пришел на проект, чтобы доказать всей стране, что я лучший, — заявил Александр.
Однако Константин Ивлев не оценил блюдо сибиряка и сказал ему нет. А вот Рената Агзамова новосибирцу удалось удивить, и он получил заветное «да» и присоединился к команде Агзамова.
Как рассказал второй участник шоу Артур Мартиросян, он работает шеф-поваром в ресторане. На кастинг мужчина принес утку собственного приготовления.
— Я приехал из Сибири, в профессию попал случайно, но решил попробовать себя в этом ремесле, — пояснил новосибирец.
А вот Артуру Мартиросяну место в команде предложили сразу оба шефа. В итоге мужчина выбрал команду Рената Агзамова.
Ранее