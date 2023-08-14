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Два новосибирских повара попали на «Битву шефов» на «Пятнице» — как их блюда оценили Агзамов и Ивлев

Один из участников даже зачитал рэп

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По поводу каждого из блюд шефы высказали свои замечания

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Два повара из Новосибирска 35-летний Александр Попов и 36-летний Артур Мартиросян стали участниками реалити-шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Выпуск вышел в эфир 14 августа.

Новосибирец присоединился к команде Агзамова

Новосибирец присоединился к команде Агзамова

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Для ведущих передачи Константина Ивлева и Рената Агзамова Александр Попов приготовил свое блюдо «Лесной кабанчик». Несмотря на то, что сибиряк считает себя поваром-любителем, он проводит гастроужины и мастер-классы. Но не только кулинарными изысками мужчина удивлял шефов, сибиряк зачитал рэп.

— Я пришел на проект, чтобы доказать всей стране, что я лучший, — заявил Александр.

Однако Константин Ивлев не оценил блюдо сибиряка и сказал ему нет. А вот Рената Агзамова новосибирцу удалось удивить, и он получил заветное «да» и присоединился к команде Агзамова.

Сибиряку место в команде предложили сразу оба шефа

Сибиряку место в команде предложили сразу оба шефа

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Как рассказал второй участник шоу Артур Мартиросян, он работает шеф-поваром в ресторане. На кастинг мужчина принес утку собственного приготовления.

— Я приехал из Сибири, в профессию попал случайно, но решил попробовать себя в этом ремесле, — пояснил новосибирец.

А вот Артуру Мартиросяну место в команде предложили сразу оба шефа. В итоге мужчина выбрал команду Рената Агзамова.

Ранее 25-летний шеф-повар Александр Логиновский из Новосибирска принял участие реалити-шоу «Здравствуй, сладкий!» на телеканале «Суббота». Для жюри он приготовил сет пирожных.

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Телеканал ПятницаБитва шефовНовосибирск
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