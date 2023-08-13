«Мою песню услышат тысячи глаз»: «Чиж & Co» выступили на сцене в Новосибирске — как прошел концерт

12 августа в Новосибирске прошел второй день рок-концерта «Ветер Сибири» (18+). Новосибирцы пришли на событие, чтобы послушать известных артистов.
В день мероприятия на площадке аэродрома Мочище состоялось выступление группы «Чиж & Co». Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков присутствовал на концерте музыкантов и снял их выступление на видео. Посмотрите, как это было.
Группа исполнила на рок-фестивале песню «О любви». В тексте музыкального произведения имеется такая строчка, как «Мою песню услышат тысячи глаз». Новосибирцы также услышали песню «Фантом» в исполнении музыкантов. В дождливый день выступление группы проходило под навесом.