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«Мою песню услышат тысячи глаз»: «Чиж & Co» выступили на сцене в Новосибирске — как прошел концерт

Музыканты исполнили свои песни на аэродроме Мочище

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12 августа в Новосибирске прошел второй день рок-концерта «Ветер Сибири»

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12 августа в Новосибирске прошел второй день рок-концерта «Ветер Сибири» (18+). Новосибирцы пришли на событие, чтобы послушать известных артистов.

В день мероприятия на площадке аэродрома Мочище состоялось выступление группы «Чиж & Co». Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков присутствовал на концерте музыкантов и снял их выступление на видео. Посмотрите, как это было.

Группа исполнила на рок-фестивале песню «О любви». В тексте музыкального произведения имеется такая строчка, как «Мою песню услышат тысячи глаз». Новосибирцы также услышали песню «Фантом» в исполнении музыкантов. В дождливый день выступление группы проходило под навесом.

Рок-концерт «Ветер Сибири» проходит в Новосибирске с 11 до 13 августа. В первый день мероприятия на событии выступили группа «Ария» и Найк Борзов. НГС вел онлайн-трансляцию фестиваля.

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