Колян стал латифундистом, Лера — сельской учительницей, а Вован доит коз: как снимают новые серии «Реальных пацанов»

Навстречу выходит креативный продюсер сериала Владимир Морозов. Он рассказывает о сюжетной линии нового сезона. На этот раз авторы решили, что Колян наконец перестанет косячить и у него начнет получаться то, за что он берется.

— В новом сезоне Николай приезжает в свою родовую деревню, где у него жила бабушка — делится продюсер. — Может быть, именно поэтому у него всё стало получаться. Это его место силы. Он пытается помочь людям, улучшить их жизнь, поднять деревню. Николай берется за это со всем своим энтузиазмом, как он это умеет.