Колян стал латифундистом, Лера — сельской учительницей, а Вован доит коз: как снимают новые серии «Реальных пацанов»

В Подмосковье закончили съемки нового сезона «Реальных пацанов» (16+). Наши пермские коллеги из 59.RU побывали в Московской области на съемках буквально последних сцен. Что происходило на площадке в те дни — в репортаже.
«Реальные пацаны» в ленинской школе
До места съемок — подмосковного заповедника Горки Ленинские — корреспондент 59.RU и другие журналисты и блогеры добирались из столицы на микроавтобусе. Съемки проходили на территории сельской школы имени Ленина, известной своей историей. Больше ста лет назад ее открыли для местной детворы Владимир Ленин и Надежда Крупская, которые жили тогда в самих Горках. В последние годы старый корпус занят школьным музеем, который специально на время съемок сериала вывез свои экспонаты.
Школа в Горках — одна из самых старых школ страны, поэтому мы не можем пройти мимо ее истории. С 1941 по 1944 год в здании школы размещался военный госпиталь. Потом там открыли детский дом для детей, родители которых погибли на войне. В 1954 году интернат снова получил статус школы, которая стала экспериментальным учреждением Академии педагогических наук. В 1965 году на территории построили несколько новых зданий. В 2014 году учредителем школы стало Министерство просвещения РФ. В 2018 году, несмотря на протесты педагогического состава, школьников и родителей, ее решили закрыть, сославшись на ветхость. Школа состоит из корпусов, один из них — деревянный и самый старый, где и проходит часть съемок сериала.
Навстречу выходит креативный продюсер сериала Владимир Морозов. Он рассказывает о сюжетной линии нового сезона. На этот раз авторы решили, что Колян наконец перестанет косячить и у него начнет получаться то, за что он берется.
— В новом сезоне Николай приезжает в свою родовую деревню, где у него жила бабушка — делится продюсер. — Может быть, именно поэтому у него всё стало получаться. Это его место силы. Он пытается помочь людям, улучшить их жизнь, поднять деревню. Николай берется за это со всем своим энтузиазмом, как он это умеет.
По замыслу сценаристов, вслед за Николаем в деревню приезжает и его Лера. Сельская жизнь дается ей нелегко, она ищет себя и пробует замещать уехавшую учительницу английского.
Деревню снимали в Ступино, а вот сельскую школу, похожую на прикамскую, нашли с трудом.
Территория школы окружена лесопарком с высокими ветвистыми деревьями. Дождь сменяет солнце, и асфальтовые дорожки, на которых расположился кинокараван, выползают большие слизни — в Прикамье таких больших нет.
Старый корпус школы выглядит как особнячок — крылечки, балясинки на перилах. В окнах второго этажа видны мощные софиты. Снаружи тоже установлены лампы, освещающие помещения второго этажа, где идут съемки.
Спешим в сам особнячок. Бутафоры у входа прибивают табличку с названием школы. Вчитываемся, а там — «Школа
Кажущиеся снаружи каменным здание оказывается внутри деревянным. При входе — просторный холл, лестница на второй этаж и неожиданно для такого маленького здания — огромный памятник Надежде Крупской. Он занимает больше половины высоты холла. Рядом с Надеждой Константиновной уютно устроился звукорежиссер со своим оборудованием.
Лестницы, коридоры, кабинеты школы заняты кинотехникой и многочисленными проводами. Постоянно снуют ассистенты, бутафоры, постановщики и актеры. Художники готовят к съемкам актовый зал на первом этаже — вешают дискотечный шар. Здесь будут снимать сцену школьного выпускного.
На втором этаже в этот момент идет съемка. То и дело по рации слышны команды «Тишина», «Снимаем». Голос режиссера Жанны Кадниковой обращается к актрисе Зое Бербер: «А сейчас посмотри в кадр», «Всем уйти с площадки».
Нам разрешают подняться наверх и посмотреть, что же там происходит. Через прикрытую дверь удается увидеть класс с детьми и Зою Бербер в роли учителя.
Она сидит за столом и ведет диалог с одним из старшеклассников. «Начали», — раздается команда режиссера.
— Почему два? Опять оставите на второй год? Поставьте хотя бы три, — возмущается мальчик.
— Тройку надо заслужить, — строго отвечает ему Лера.
«Стоп», — командует по рации Жанна Кадникова.
Зоя Бербер в перерыве спускается вниз, и мы расспрашиваем ее, как ее героиня оказалась в роли учительницы.
— Она приезжает в деревню к Коле, решает попробовать — прийти на замену ушедшей учительнице, — рассказывает Зоя. — Не зря же она учила множество языков. Лера принимает правила игры. Деревня? Ок, играем в деревню. Насколько это серьезно для Николая, она еще не понимает, и все предлагаемые обстоятельства принимает как данность. Она не спорит, не требует, а пытается вернуть отношения и измениться. В деревне Лере приходится выполнять элементарные бытовые вещи, например что-то постирать, что-то сделать по дому, и при этом не опираться на помощь папы.
Латифундист Колян
На съемки приезжает Николай Наумов. Его тут же атакуют журналисты. Николай начинает с традиционного рассказа о сюжете.
— Бабушка Коляна обещала, обещала и наконец-то умерла, — говорит Николай. — И оставила угодья — леса, поля, деревню. И у нашего персонажа сразу «отрывает» голову и уносит куда-то в космос, как у человека, у которого ничего не было и вдруг появилось. И вот он ходит по полям — такой латифундист — «тут у меня земля, тут амбары, тут люди», и через час понимает, что всё разрушено, ничего нет. Потому что никому ничего не надо, хозяина нет, а ведь теперь он — хозяин. И как с этим богатством жить, неизвестно. Поэтому Колян весь сезон стремится осознавать, что именно от него зависит, как будут жить люди на этой его маленькой земле в деревне.
Спрашиваем, что же произойдет в этом сезоне у Коли с Лерой, почему она вдруг меняется.
— С Лерой они пришли к тому, что у них всё есть и в то же время ничего нет, — говорит актер. — Пропало главное — искра. Мы сталкиваемся с этим и в ежедневной жизни, и в ежедневной работе над собой. Ты хочешь изменить всё к лучшему и берешься менять другого человека, мир вокруг себя, но не себя.
Любовь, голуби и козы
Если школу снимали в Горках, то саму деревню и дом Коляна — в Ступино, где в ближайшей гостинице жили всей киногруппой. Об этом рассказал подошедший к нам актер Владимир Селиванов.
— От гостиницы до места съемок мы добирались целый час по не очень хорошей дороге, а это примерно километров пять, — рассказывает Владимир. — Но я уезжал домой, поэтому мой путь из Москвы занимал еще больше — четыре часа. Мой герой и его друг Шакал тоже приезжают в деревню к Коле и начинают искать способы заработать деньги.
Владимир говорит, что съемки настолько его захватили, что летом он практически не появлялся в музстудии и лишь успевал набрасывать музыкальные аранжировки. Тем не менее актер и музыкант полон решимости осенью представить слушателям новый трек.
Несмотря на сложности с дорогой, все артисты рассказывают о Ступино с вдохновением.
— Я влюбился в это место, — говорит Николай. — Такая получилась классическая деревня — небольшая, родная, осязаемая. Леса, олененок Бэмби. Серьезно, там были олени и кабаны!
На съемках в Ступино Николай Наумов, Владимир Селиванов и Сергей Ершов, исполняющий роль Иваныча, научились ездить на тракторах и даже устроили на них битву.
К заслугам Владимира Селиванова добавился еще один навык — доить коз.
— Ничего сложного, — уверят нас Владимир и подробно показывает, как он это делал.
В деревне хоть и были местные козы, но съемочная группа купила еще и своих.
— За время съемок у нас даже родились козлята, — рассказывает Владимир Морозов. — Всех их мы оставили потом деревне.
Во время съемок артисты буквально были окружены животными — коровами, козами, которые то и дело будут появляться в кадре и даже заходить в местный участок полиции, куда переедет работать участковый Игорь Сергеевич.
— Еще у нас была сцена с голубями, — говорит Владимир Морозов. — По сюжету они должны были у нас летать. Нам даже привезли специально обученных голубей, но они были слишком дрессированные и не взлетали. В тот же день у нам прилетели обычные уличные голуби, мы их подкормили и сыграли — взлетели.
По словам авторов, этот сезон будет отличаться взрослостью.
— Все привыкли, что это пацанский сериал, — говорит продюсер Владимир Морозов. — Но посмотрим правде в глаза — пацаны уже выросли, у них у всех уже появилась морщины. Это уже реальные мужики.
По словам авторов, в новом юбилейном сезоне они подарят своим персонажам, то что они заслужили — человеческое счастье. У Коли начнет получаться задуманное, Лера перестанет его «пилить» и попробует разобраться в себе, Вова станет мудрее, Эдику с Машей повезет с деньгами. Но при этом авторы не обещают, что юбилейный десятый сезон станет завершающим после 13 лет съемок.
Новый, 10-й сезон выйдет на телеканале ТНТ этой осенью.