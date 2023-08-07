Известного музыканта Славу Марлоу заметили в Новосибирске

В Новосибирске заметили музыканта Артема Готлиба, который больше известен под именем Слава Марлоу. Фотографии с артистом опубликовали в соцсетях жители Новосибирска, он сам также разместил кадры с улиц города на своей странице в Instagram* (деятельность запрещена в России).
На фотографии, которую опубликовал артист, можно заметить автомат кислородных коктейлей. Такой же аппарат разместили в здании на улице Нарымской, 37, которое находится вблизи сквера «Радужный» на пресечении улиц Дуси Ковальчук и Нарымской.
На своей странице музыкант также разместил фотографию, на которой он стоит рядом с еще тремя молодыми людьми. Судя по их аккаунтам в соцсетях, двое из них родились или живут в Новосибирске. Мужчины также разместили в своих соцсетях фотографию с артистом.
НГС написал музыканту и его знакомым с просьбой уточнить, действительно ли артист находится в городе.
В декабре прошлого года стало известно, что музыкант из Новосибирска Слава Марлоу купил квартиру за 100 миллионов рублей. Посмотрите, что находится в квартире артиста.
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