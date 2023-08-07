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Известного музыканта Славу Марлоу заметили в Новосибирске

Фотографии с исполнителем публикуют в соцсетях

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НГС написал музыканту с просьбой уточнить, действительно ли он находится в городе

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В Новосибирске заметили музыканта Артема Готлиба, который больше известен под именем Слава Марлоу. Фотографии с артистом опубликовали в соцсетях жители Новосибирска, он сам также разместил кадры с улиц города на своей странице в Instagram* (деятельность запрещена в России).

На фотографии, которую опубликовал артист, можно заметить автомат кислородных коктейлей. Такой же аппарат разместили в здании на улице Нарымской, 37, которое находится вблизи сквера «Радужный» на пресечении улиц Дуси Ковальчук и Нарымской.

Музыкант сфотографировал автомат кислородных коктейлей

Музыкант сфотографировал автомат кислородных коктейлей

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На своей странице музыкант также разместил фотографию, на которой он стоит рядом с еще тремя молодыми людьми. Судя по их аккаунтам в соцсетях, двое из них родились или живут в Новосибирске. Мужчины также разместили в своих соцсетях фотографию с артистом.

НГС написал музыканту и его знакомым с просьбой уточнить, действительно ли артист находится в городе.

В декабре прошлого года стало известно, что музыкант из Новосибирска Слава Марлоу купил квартиру за 100 миллионов рублей. Посмотрите, что находится в квартире артиста.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Слава МарлоуМузыкантНовосибирскАртист
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