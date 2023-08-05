15 телесериалов августа: от детектива с Мерил Стрип до спин-оффа «Звездных войн» — что смотреть на стримингах онлайн

«Замаячный»

Российский триллер про маньяка

Где/когда: KION — с 1 августа



Истории о всевозможных маньяках стали ведущим сценарным трендом российских телесериалов последних лет. Очередной такой нас ждет 1 августа, когда стриминг KION представит цифровую премьеру сериала о поисках душителя по роману «Ничейная земля» Ильи Бушмина, автора почти двух десятков успешных детективов.



Сюжет разворачивается в 2001 году. Следовательница Екатерина ищет убийцу трех девушек в ее родном поселке Замаячный. Дело, как обычно, тесно переплетается с трагическим прошлым самой героини. В главных ролях: Татьяна Чердынцева, Алексей Бардуков, Кирилл Жандаров, Игорь Грабузов и Екатерина Шумакова. Режиссер-постановщик «Замаячного» — Андрей Либенсон, снявший триллер «Ночной режим».