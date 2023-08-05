15 телесериалов августа: от детектива с Мерил Стрип до спин-оффа «Звездных войн» — что смотреть на стримингах онлайн

Пока Голливуд лихорадит от коллективной забастовки актеров и сценаристов, которая аукнется в будущем на производстве фильмов и телесериалов, кое-что все-таки сможет выйти в эфир в наступающем августе. Среди любопытного: новые серии детектива «Убийства в одном здании» с Мерил Стрип, финальный сезон «Миллиардов», очередной сериал из телевселенной «Звездных войн», дорогостоящая экранизация японской манги One Piece и многое другое.
«Замаячный»
Российский триллер про маньяка
Где/когда: KION — с 1 августа
Истории о всевозможных маньяках стали ведущим сценарным трендом российских телесериалов последних лет. Очередной такой нас ждет 1 августа, когда стриминг KION представит цифровую премьеру сериала о поисках душителя по роману «Ничейная земля» Ильи Бушмина, автора почти двух десятков успешных детективов.
Сюжет разворачивается в 2001 году. Следовательница Екатерина ищет убийцу трех девушек в ее родном поселке Замаячный. Дело, как обычно, тесно переплетается с трагическим прошлым самой героини. В главных ролях: Татьяна Чердынцева, Алексей Бардуков, Кирилл Жандаров, Игорь Грабузов и Екатерина Шумакова. Режиссер-постановщик «Замаячного» — Андрей Либенсон, снявший триллер «Ночной режим».
«В ритме жизни» / Physical
Ретро-драмеди про аэробику
Где/когда: Apple TV+ — со 2 августа
Третий сезон ретро-драмеди про аэробику «В ритме жизни» станет для шоу финальным. Напомним, что сюжет крутится вокруг скромной и замученной домохозяйки Шейлы из Сан-Диего, которая покорно следует за своим супругом. Но в тихом омуте скрываются довольно смелые желания и дерзкие идеи, которыми женщина не спешит делиться с окружающими. Одолеваемая внутренними демонами и внушительным списком комплексов, Шейла находит путь к спасению через аэробику — ведь на дворе
В главной роли — Роуз Бирн, а приглашенной звездой новых серий стала Зои Дешанель, которая воплотила образ стервозной блондинки — звезды фитнеса, естественно, угрожающей успеху и славе героини Роуз Бирн.
«Потерянные цветы Элис Харт» / The Lost Flowers of Alice Hart
Австралийская драма о семье со страшными секретами
Где/когда: Amazon Prime Video — с 4 августа
Драматические мини-сериалы — настоящий конек Amazon Prime Video! В начале августа потоковый сервис представит
В главных ролях — Сигурни Уивер и Алисия Дебнем-Кери. Продюсерами телеверсии «Потерянных цветов Элис Харт» выступили создатели телесериалов «Большая маленькая ложь» и «Девять совсем незнакомых людей». В общем, нас ждет очередная история о стойкости духа и дружбе с сильными женскими персонажами. Мини-сериал — результат творчества тандема сценаристки Сары Ламберт и режиссера Глендина Айвина («История семьи Блум»).
«Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» / Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty
Спортдрама о легендарной баскетбольной команде «Лейкерс»
Где/когда: HBO/MAX — с 6 августа
Добротный спортсериал про баскетболистов из «Лейкерс» возвращается со вторым сезоном. Шоу реально оказалось больше, чем стандартная американская спортагитка про великие команды, ибо за него отвечает режиссер и продюсер Адам МакКей («Игра на понижение», «Власть», «Не смотрите наверх»), в числе прочего подаривший миру сериал «Наследники».
В новых семи сериях проекта мы будем наблюдать за событиями с 1980 по 1984 годы, когда взошли звезды Коби Брайанта и Шакила О’Нила. Начало
«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building
Лучший комедийный детектив наших дней
Где/когда: Hulu — с 8 августа
Среди самых ожидаемых проектов месяца — третий сезон милой нью-йоркской истории про сыщиков-любителей «Убийства в одном здании». Главный сюрприз новых серий — к основному актерскому составу присоединилась гранд-дама Голливуда Мерил Стрип! Напомним, что в центре сюжета — трое жителей высотного дома на Манхэттене. Они обожают криминальные рассказы и такие же подкасты, но вдруг неожиданно сами оказываются втянуты в расследование убийства, произошедшего прямо у них под носом. Во втором сезоне трое главных героев — два пенсионера и девушка — смогли спастись сами от обвинений в убийстве, которое они не совершали, а в новых сериях им придется раскрыть убийство на Бродвее.
В основе комедийного детектива «Убийства в одном здании» — одноименный популярный подкаст. Третий сезон снят по сценарию одного из циклов подкаста, где главные герои выходят за пределы собственного фешенебельного дома на Манхэттене, и место действия частично переносится в театр, место былой славы персонажей Стива Мартина и Мартина Шорта. Их вечная напарница в исполнении Селены Гомес поможет им узнать, кто убийца в деле, где замешаны Пол Радд и та самая Мерил Стрип!
«Обезболивающее» / Painkiller
Криминальная драма об опиоидной эпидемии в США середины
Где/когда: Netflix — с 10 августа
Шестисерийная драма «Обезболивающее» посвящена опиоидной эпидемии, также известной как опиоидный кризис. Это событие середины
«Миллиарды» / Billions
Финансовая драма о воротилах Уолл-стрит
Где/когда: SHOWTIME/Paramount+ — с 13 августа
Возможно, о некогда громком телесериале «Миллиарды» все уже успели подзабыть, ведь с его начала в 2016 году прошло немало времени и были серьезные перерывы в производстве, но в этом августе нас ждет седьмой, финальный сезон мощной финансовой схватки на Уолл-стрит.
Напомним, сюжет сериала строится на противостоянии амбициозного финансиста с Уолл-стрит Бобби Аксельрода и принципиального федерального прокурора Чака Родса. Всего в последнем сезоне «Миллиардов» запланировано 12 эпизодов, которые действительно поставят точку в истории эпичной денежной войны, зато шоураннеры обещают вернуть Бобби Аксельрода в исполнении Дэмиена Льюиса. Кроме того, во вселенной сериала уже идет разработка нескольких спин-оффов. Помимо возвращения Дэмиена Льюиса, мы увидим и других постоянных актеров проекта: Пола Джаматти, Мэгги Сифф и Кори Столла.
«Диагноз "Везучая"»
Криминальная комедия с Аглаей Тарасовой
Где/когда: more.tv/Wink — с 16 августа
Еще одна отечественная новинка августа — новый сериал в жанре криминальной комедии «Диагноз "Везучая"» с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро. Сюжет таков: социопатка, наделенная даром приносить удачу в любых аферах, подрабатывает в криминальных кругах, поэтому пускается в авантюру с бухгалтером-недотепой Антоном, которому помогает восстановить отношения с дочерью.
Проект стримингов more.tv и Wink ранее назывался «Талисман», а затем его переименовали в «Диагноз "Везучая"», на что кинообозреватели тут же начали шутить, что если Аглая Тарасова — новый талисман русского кино, то Кирилл Кяро — его древнейший оберег, без которого никуда. Это намек на то, что оба актера заполонили всё пространство современной отечественной киноиндустрии.
«Приют» / Harlan Coben's Shelter
Детективный триллер про старшеклассника
Где/когда: Amazon Prime Video — с 18 августа
Восьмисерийное шоу «Приют» — экранизация одноименной книги писателя Харлана Кобена, изданной в 2011 году. «Приют» входит в большой детективный цикл про Мирона Болитара, главного героя всех подростковых романов Кобена.
Итак, по сюжету сериала старшеклассник Микки Болитар после смерти отца идет в другую школу. Парень находит новых друзей и попадает в эпицентр детективной истории: пропадает его одноклассница Эшли, а таинственная старушка убеждает Микки, что его отец еще жив. В главных ролях — Джейден Майкл и Констанс Зиммер.
«Зимний король» / The Winter King
Историческая драма по легендам о короле Артуре
Где/когда: MGM+ — с 20 августа
Все голливудские киностудии давным-давно обзавелись собственными стримингами и активно выпускают на них свой контент. Среди них и Metro-Goldwyn-Mayer, которая презентует онлайн свой потенциально успешный исторический сериал «Зимний король», снятый по мотивам легенд о полулегендарном английском короле эпохи раннего Средневековья по имени Артур. В основе конкретно этого телепроекта — серия из трех романов «Сага о короле Артуре», написанных Бернардом Корнуэллом в
Первый сезон «Зимнего короля» — это, соответственно, первая книга цикла, сюжет которой таков: Утер, король Думнонии и верховный король Британии, теряет в бою с саксами наследного сына. Понимая, что уже стар и не проживет долго, он объявляет преемником внука, младенца Мордреда, а в клятвенные защитники ему назначает короля Тевдрика, великого воина Овейна, друида Мерлина и Артура, своего бастарда. После смерти Утера междоусобные войны вспыхивают с новой силой, а с моря наступают полчища саксов. Кто сплотит и защитит Британию, кто останется верным данной клятве?
Роль короля Артура исполняет шотландский актер Йен де Кестекер, а в остальных ролях: Эдди Марсан, Стюарт Кэмпбелл и Джордан Александра.
«Вторжение» / Invasion
Драматическая фантастика о вторжении инопланетян на Землю
Где/когда: Apple TV+ — с 23 августа
Apple TV+ во второй половине августа предъявит нам продолжение своего фантастического сериала «Вторжение». Напомним, что проект рассказывает, как на Землю прибывают инопланетяне, и свидетелями их вторжения становятся люди из разных точек мира. Шериф небольшого городка в США, военный в горячей точке на Ближнем Востоке и японская астронавтка — каждый переживает этот опыт по-своему. События новых серий разворачиваются спустя пару месяцев после вторжения инопланетян, когда люди приходят в себя и начинают задумываться, как дать отпор монстрам.
Амбициозный проект «Вторжение», премьера которого состоялась в октябре 2021 года на стриминге Apple TV+, создали Дэвид Вейл и Саймон Кинберг, работавший над киновселенной «Людей Икс».
«Асока» / Star Wars: Ahsoka
Новый спин-офф из вселенной «Звездных войн»
Где/когда: Disney+ — с 23 августа
И вновь очередной спин-офф из густонаселенной киновселенной «Звездных войн»! Асока Тано — джедай и бывший падаван Энакина Скайуокера. Действие разворачивается через несколько лет после падения Империи. Асока ищет гранд-адмирала Трауна по всей Галактике в надежде остановить его злодейские планы и найти пропавшего джедая Эзру Бриджера.
К выходу сериала «Асока» фанаты «Звездных войн» относятся с большой осторожностью. В последнее время к тому, что снимает Disney, масса вопросов, поэтому наметилась грустная тенденция: неудачные сериалы о «старых знакомых» (средний «Книга Бобы Фетта» и проваленный «Оби Ван Кеноби») и классные «партизанские истории» («Андор» заставил вспомнить всю любовь к саге).
В главных ролях — Розарио Доусон, Мэри Элизабет Уинстэд, Наташа Лю Бордиццо и Рэй Стивенсон. Конечно же, мы увидим и Энакина Скайуокера в исполнении Хейдена Кристенсена, а также дроида Хьюянга из «Звездные войны: Войны клонов» вновь в озвучке Дэвида Теннанта и гранд-адмирала Трауна из сериала «Звездные войны: Повстанцы» опять в исполнении Ларса Миккельсена.
«Контакт»
Драма об отцах и детях
Где/когда: PREMIER — с 24 августа
Успешный проект «Контакт» возвращается с новыми сериями — мы узнаем, как изменились герои во втором сезоне, получится ли у них договориться и понять друг друга (основной конфликт там — у папы с дочкой)? Найдут ли они контакт с собой и миром?
Шоу претерпело некоторые изменения — режиссерское кресло покинул актер Евгений Стычкин, но зато остался Нурбек Эген — в гордом одиночестве. Актеры — на месте. Помимо Павла Майкова и Ирины Паутовой, Равшана Куркова, Вильма Кутавичюте, Алексей Лукин, Юрий Кузнецов, Сергей Гилев, Алексей Агранович, Карина Александрова и другие.
«Ван-Пис» / One Piece
Экранизация эпичной пиратской манги Эйитиро Оды
Где/когда: Netflix — с 31 августа
Лето закончится грандиозной цифровой премьерой у Netflix, который вбухивает огромные бюджеты в экранизации манги. Теперь нас ждет интернациональная история «One Piece. Большой куш», или просто «Ван-Пис». Для тех, кто не в курсе, поясняем, что мы имеем дело с альтернативной версией Земли, которая в настоящее время находится в разгаре «Золотого века пиратов».
Безжалостные пираты-головорезы правят морями, и только у сильнейших есть шанс претендовать на мифическое сокровище, известное как «Ван-Пис», оставленное величайшим пиратом из всех, Золотым Роджером. Спустя годы после смерти Роджера юноша по имени Монки Д. Луффи мечтает собрать собственную команду, найти «Ван-Пис» и объявить себя королем пиратов.
Живая адаптация манги Эйитиро Оды, ставшей настоящим бестселлером, знакомит нас с участниками «Пиратов соломенной шляпы» и опасными злодеями океана Гранд Лайн. Для стрим-сервиса Netflix это новый вызов, ведь первоисточник — манга на сто томов и тысячу серий аниме, а еще 15 полнометражных фильмов и более 50 видеоигр (правда, всё это в Японии). Кстати, бюджет сериала «Ван-Пис» — рекордные 18 миллионов долларов за эпизод, что делает его самым дорогим сериалом в истории Netflix. Теперь главное — чтобы проект не закрыли после первого сезона.
«Американская история ужасов: Деликатес» / American Horror Story: Delicate
Хоррор-антология об ужасах из американской поп-культуры
Где/когда: FX — август 2023
Точной даты пока нет, но уже с апреля вся кинопресса мира трубит о том, что кабельная телесеть FX покажет
Зато известно, что главным приобретением проекта стала Ким Кардашьян! Пока всю информацию о сценарии мы можем получить лишь из короткого тизера, который содержит краткий обзор персонажей в исполнении Эммы Робертс и Кары Делевинь. Робертс — главный игрок франшизы, а Делевинь периодически участвует в «Американской истории ужасов». В тизере также фигурирует Кардашьян — с белыми волосами и ребенком на руках.