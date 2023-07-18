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«С неожиданной премьерой»: дочь Пелагеи вышла на сцену в Москве

Певица опубликовала видео в соцсетях

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Выступление Пелагеи прошло в «Зеленом театре» на ВДНХ в Москве

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Дочь Пелагеи Таисия вышла на сцену во время выступления своей матери в Москве. Видео концерта опубликовала новосибирская певица в Instagram* (деятельность запрещена в РФ).

— Сегодня действительно необыкновенный концерт — впервые на сцене Таисия Ивановна, — написала Пелагея.

Пелагея выступала с концертом в «Зеленом театре» на ВДНХ в Москве 15 июля. На кадрах, которые опубликовала исполнительница, видно, как ее дочь танцует под песню «Валенки», а затем подходит к гитаристу.

Певица взяла ребенка за руку и подошла к краю сцены

Певица взяла ребенка за руку и подошла к краю сцены

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Позже певица взяла ребенка за руку и подошла к краю сцены, к зрителям, где вместе с Таисией продолжила свое выступление.

— Тасю — с неожиданной премьерой, — написала исполнительница.

В мае Пелагея опубликовала фотографии и видео с дочерью Таисией — певица с дочкой проводили выходной в зоопарке.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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