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Это Челябинск или Сочи? Проверьте, сможете ли вы отличить курорт от обычного города

Думаете, это просто? Как бы не так!

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Думали, это фото с моря? А на самом деле это Челябинск

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Одна из примечательных особенностей, за которые мы ценим своих читателей, — внимательность. Ну кто еще поправит нас и скажет, что где-то закралась мелкая, но досадная ошибка. Так случилось в одном туристическом материале, где шла речь о Хургаде. Тогда в комментарии пришел читатель, который обратил внимание на то, что на иллюстрации к тексту совсем не она, а Шарм-эш-Шейх. Причем разгадал он это по фотографии моря и гор вдалеке. Для нас такая зоркость, конечно, на грани магии, но и мы не лыком шиты! Хорошо запомнив тот урок, мы вернулись с очень большой проверкой. Попробуйте догадаться, что перед вами на фото — обычный город или город-курорт. Подсказок не ждите! (Только если чуть-чуть).

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