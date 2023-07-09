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Хеллоу! Общежитие слушает! Это сложный тест по фильму «Москва слезам не верит»

Мы его раньше не выпускали, потому что только вас и ждали

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Сможете ответить на все вопросы без ошибок?

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Думаем, вы без труда назовете самое оскароносное советское кино. Пока заморские критики выдавали ему премию за лучший фильм на иностранном языке, на родине его засмотрели буквально до дыр — только в 1980 году этот лидер проката собрал вокруг себя 90 миллионов зрителей. С тех пор считать, сколько человек посмотрели фильм «Москва слезам не верит», стало бессмысленно. Возможно, и вы нет-нет, да и посмотрите его хотя бы раз в год. Впрочем, чтобы обойтись безо всяких «возможно», давайте лучше проверим, насколько хорошо вы знаете и помните знаменитый фильм Владимира Меньшова. В этом тесте нет слез, зато есть глубокая вера в зрителя (и его способности) и каких-то 10 вопросов, с которыми вы наверняка справитесь. Или нет?

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ТестРазвлеченияФильмКиноСССРСоветский СоюзМосква слезам не верит
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