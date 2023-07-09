Хеллоу! Общежитие слушает! Это сложный тест по фильму «Москва слезам не верит»

Думаем, вы без труда назовете самое оскароносное советское кино. Пока заморские критики выдавали ему премию за лучший фильм на иностранном языке, на родине его засмотрели буквально до дыр — только в 1980 году этот лидер проката собрал вокруг себя 90 миллионов зрителей. С тех пор считать, сколько человек посмотрели фильм «Москва слезам не верит», стало бессмысленно. Возможно, и вы нет-нет, да и посмотрите его хотя бы раз в год. Впрочем, чтобы обойтись безо всяких «возможно», давайте лучше проверим, насколько хорошо вы знаете и помните знаменитый фильм Владимира Меньшова. В этом тесте нет слез, зато есть глубокая вера в зрителя (и его способности) и каких-то 10 вопросов, с которыми вы наверняка справитесь. Или нет?