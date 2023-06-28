Ляйсан Утяшевой — 38 лет: вспоминаем, как девочка из глухого села стала известной на всю страну

Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева в эту среду, 28 июня, празднует свое
Одним из первых Утяшеву поздравил супруг — комик, участник «Comedy Club» Павел Воля. На своей странице в соцсети он опубликовал трогательное признание в любви.
— Каждый год этот день вызывает бурю эмоций. Я начинаю суетиться и готовить сюрпризы. Дети тайно рисуют рисунки, учат стихи, придумывают маленький концерт. Нужно незаметно подготовить полный дом воздушных шаров. Чтобы рано утром ты проснулась, вышла в зал, а там уже все мы в цветах, подарках, шарах, с тортом и свечами. И начнется этот день — твой День рождения, — написал он.
Павел пожелал Ляйсан «продефилировать этот год красиво, как она умеет» и пообещал, что всегда будет идти рядом нога в ногу, готовый в любой момент подставить плечо, а «если надо, взять на руки».
— А рядом всегда бегут дети, — добавил он. — И [я] всегда готов пригласить тебя на танец, даже если он звучит из ларька с шаурмой. Помнишь, много лет назад мы гуляли, мы даже еще не встречались тогда. Ни разу не целовались. Просто гуляли. И на выходе из парка был ларек с шаурмой и из него зазвучала «Вечная любовь». И мы поглядели в глаза друг другу и, не договариваясь, начали танцевать. Я помню этот танец, помню твой взгляд, помню, что мир вокруг кружился, а продавец перестал нарезать шаурму и просто смотрел на нас. Сколько танцев мы станцевали после этого! Сколько мы еще станцуем!
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