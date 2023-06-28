Ляйсан Утяшевой — 38 лет: вспоминаем, как девочка из глухого села стала известной на всю страну

— А рядом всегда бегут дети, — добавил он. — И [я] всегда готов пригласить тебя на танец, даже если он звучит из ларька с шаурмой. Помнишь, много лет назад мы гуляли, мы даже еще не встречались тогда. Ни разу не целовались. Просто гуляли. И на выходе из парка был ларек с шаурмой и из него зазвучала «Вечная любовь». И мы поглядели в глаза друг другу и, не договариваясь, начали танцевать. Я помню этот танец, помню твой взгляд, помню, что мир вокруг кружился, а продавец перестал нарезать шаурму и просто смотрел на нас. Сколько танцев мы станцевали после этого! Сколько мы еще станцуем!