«Идут — по торс голые»: новосибирская жара допекла известного комика Сергея Орлова — он жаловался на нее со сцены

Стендап-комик Сергей Орлов на выступлении в «Локомотив Арене» вчера, 7 июня, пожаловался на новосибирскую жару. Мужчина рассказал о полуголых людях в центре.
— У вас сейчас такая погода, как в Стамбуле. Самое ужасное в такой погоде в Новосибирске, что бежать некуда, вообще. +35 градусов — что? — спросил Сергей Орлов.
— Есть такие люди, которые говорят, что любят, когда пожарче. Я не понимаю таких людей. Я сам с севера и всю жизнь прожил на севере. Когда прохладно — мне комфортно. Живем в центре Новосибирска. Вчера иду, идут вот эти — по торс голые, — добавил комик.
Сергей Орлов вчера собрал полный зал в «Локомотив Арене». Комик родом из поселка Депутатского в Якутии.
На завтра, 9 июня, в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. В регионе обещают ветер до 25 м/с, грозы, град и ливни.