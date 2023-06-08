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«Идут — по торс голые»: новосибирская жара допекла известного комика Сергея Орлова — он жаловался на нее со сцены

У стендапера было выступление в «Локомотив Арене» 7 июня

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Сергей Орлов выступал вчера

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Стендап-комик Сергей Орлов на выступлении в «Локомотив Арене» вчера, 7 июня, пожаловался на новосибирскую жару. Мужчина рассказал о полуголых людях в центре.

— У вас сейчас такая погода, как в Стамбуле. Самое ужасное в такой погоде в Новосибирске, что бежать некуда, вообще. +35 градусов — что? — спросил Сергей Орлов.

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Сергей Орлов сейчас в туре по городам России

Видео: Сергей Казаков

— Есть такие люди, которые говорят, что любят, когда пожарче. Я не понимаю таких людей. Я сам с севера и всю жизнь прожил на севере. Когда прохладно — мне комфортно. Живем в центре Новосибирска. Вчера иду, идут вот эти — по торс голые, — добавил комик.

Сергей Орлов вчера собрал полный зал в «Локомотив Арене». Комик родом из поселка Депутатского в Якутии.

На завтра, 9 июня, в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. В регионе обещают ветер до 25 м/с, грозы, град и ливни.

ЖараКомикВыступлениеНовосибирск
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