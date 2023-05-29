Требует полмиллиона рублей. Новосибирский композитор Пугачевой и Лободы подал в суд на Comedy Club Production



Отметим, в октябре прошлого года Олег Влади подал в суд на Первый канал за неупоминание его имени в титрах трех телепередач. Музыкант не обнаружил своего имени в титрах программ «Золотой граммофон», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером», где Лобода выступала с написанными им песнями.