Требует полмиллиона рублей. Новосибирский композитор Пугачевой и Лободы подал в суд на Comedy Club Production

Уроженец Новосибирска, композитор Олег Влади подал в суд на Comedy Club Production, сообщила нашим коллегам MSK1.RU его адвокат Валерия Рытвина.
Юрист отметила, что Влади требует от компании 500 тысяч рублей за отсутствие его авторства в титрах шоу «Танцы. Битва сезонов» на ТНТ — так композитор оценивает свой моральный вред. Кроме того, он потребовал удалить данный эпизод со всех площадок шоу.
— Иск рассматривается в Басманном суде с февраля. Следующее заседание назначено на август, — добавила Рытвина.
Олег Влади писал песни для многих звезд российского шоу-бизнеса: Аллы Пугачевой, Сергея Лазарева, Ани Лорак и других.
В числе созданных им композиций есть трек «А может, к чёрту любовь» певицы Лободы. По данным телеграм-канала Mash, именно эту песню артистка исполнила в выпуске шоу «Танцы. Битва сезонов» в 2016 году. Влади увидел повтор выпуска, но не нашел свое имя в титрах, поэтому решил подать иск в суд.
Валерия Рытвина, представляющая его интересы в суде, — юрист по звездным делам, основатель совета блогеров, подавшего иск к признанной в РФ экстремистской компании Meta Platforms. Ранее ТАСС сообщил, что суд удовлетворил коллективный иск совета блогеров и взыскал с компании 4,5 млн рублей за таргетированную рекламу, которой россияне больше не могут пользоваться из-за ухода организации из России.
Кроме того, Рытвина заявляла о том, что совет блогеров работает при Совете Федерации РФ. Однако в Совфеде такую информацию опровергли. Это произошло после того, как организация попросила Владимира Путина разблокировать Facebook и Instagram (деятельность запрещена в РФ).
Как сообщается на сайте композитора, Олег Влади родился в городе Новосибирск. Он переехал в Москву в 2005 году.
Отметим, в октябре прошлого года Олег Влади подал в суд на Первый канал за неупоминание его имени в титрах трех телепередач. Музыкант не обнаружил своего имени в титрах программ «Золотой граммофон», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером», где Лобода выступала с написанными им песнями.