Группа Zoloto и «пьяные» айтишники: как прошел «Умный пикник» в Академгородке — фоторепортаж

В Академгородке Новосибирска вчера, 20 мая, прошел Smart Piknik. Между двумя башнями Технопарка прошел большой концерт, а в самом здании проходили экскурсии, лекции и соревнования по кодированию. Гостей также встречал большой фудкорт. На мероприятии побывала фотокорреспондент НГС Евгения Глинчикова.
В субботу в городе также проходила акция Ночь музеев, на которую пришли тысячи горожан. Всего состоялось больше 100 мероприятий, где горожане смогли узнать об эротической истории Новосибирска, увидеть вживую военный самолет и познакомиться с погребальными традициями. В одном фоторепортаже мы собрали яркие моменты ночи.