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Группа Zoloto и «пьяные» айтишники: как прошел «Умный пикник» в Академгородке — фоторепортаж

Пикник закончился поздно вечером

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Весь день для жителей Академгородка выступали лекторы и музыканты

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В Академгородке Новосибирска вчера, 20 мая, прошел Smart Piknik. Между двумя башнями Технопарка прошел большой концерт, а в самом здании проходили экскурсии, лекции и соревнования по кодированию. Гостей также встречал большой фудкорт. На мероприятии побывала фотокорреспондент НГС Евгения Глинчикова.

Было много занятий для детей

Было много занятий для детей

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На пикнике проводили «Пьяный питон»: айтишники соревновались в написании кода

На пикнике проводили «Пьяный питон»: айтишники соревновались в написании кода

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В Технопарке показали свои достижения

В Технопарке показали свои достижения

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Много мероприятий было связано с IT

Много мероприятий было связано с IT

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В субботу в Новосибирске была хорошая погода

В субботу в Новосибирске была хорошая погода

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Многие пришли со своими питомцами

Многие пришли со своими питомцами

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В Академгородке выступали как местные группы из Новосибирска, так и приезжие

В Академгородке выступали как местные группы из Новосибирска, так и приезжие

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Возле Технопарка сделали сразу две сцены, одну из которых поставили между башнями

Возле Технопарка сделали сразу две сцены, одну из которых поставили между башнями

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Люди делали фотографии

Люди делали фотографии

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Многие танцевали и отдыхали

Многие танцевали и отдыхали

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Музыкальный коллектив «Марлины» приехал из Владивостока

Музыкальный коллектив «Марлины» приехал из Владивостока

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Жители Академгородка расположились прямо на газонах

Жители Академгородка расположились прямо на газонах

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Фестиваль закончился выступлением группы Zoloto

Фестиваль закончился выступлением группы Zoloto

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Пикник начался днем и закончился в десять вечера

Пикник начался днем и закончился в десять вечера

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В субботу в городе также проходила акция Ночь музеев, на которую пришли тысячи горожан. Всего состоялось больше 100 мероприятий, где горожане смогли узнать об эротической истории Новосибирска, увидеть вживую военный самолет и познакомиться с погребальными традициями. В одном фоторепортаже мы собрали яркие моменты ночи.

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