Короче, Склифосовский! Проверьте, хорошо ли вы знаете фильмы с Юрием Никулиным

Порой, пересматривая советские комедии, может показаться, что практически во всех поучаствовала легендарная троица в исполнении Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова. Но это совсем не так, и за плечами актеров много драматических ролей. Например, Юрий Никулин начал свою актерскую карьеру достаточно поздно — в 36 лет, поскольку председатели комиссий в вузах не могли найти в нем способностей. Но уже с первых картин Никулин зарекомендовал себя как разноплановый артист. Сегодня и вспомним его разнообразные роли — даем вам 10 вопросов по главным фильмам с участием Никулина. Проверим, внимательно ли вы их смотрели!