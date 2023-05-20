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Короче, Склифосовский! Проверьте, хорошо ли вы знаете фильмы с Юрием Никулиным

Нет, здесь будут не только комедии

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У Юрия Никулина множество разноплановых ролей

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Порой, пересматривая советские комедии, может показаться, что практически во всех поучаствовала легендарная троица в исполнении Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова. Но это совсем не так, и за плечами актеров много драматических ролей. Например, Юрий Никулин начал свою актерскую карьеру достаточно поздно — в 36 лет, поскольку председатели комиссий в вузах не могли найти в нем способностей. Но уже с первых картин Никулин зарекомендовал себя как разноплановый артист. Сегодня и вспомним его разнообразные роли — даем вам 10 вопросов по главным фильмам с участием Никулина. Проверим, внимательно ли вы их смотрели!

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