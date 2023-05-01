Девам — расслабиться, Водолеям — ждать конфликтов: астролог составила гороскоп на май для всех знаков зодиака

Овен. В мае у вас продолжение циклов, начатых в марте и апреле 2023 года. Внутреннее напряжение важно перевести в энергию для реализации целей, и тогда ситуации вокруг начнут вам помогать.



Телец. Это месяц включения вашего Соляра (для тех, кто рожден до 21 мая), поэтому самое время планировать. Май — время вашего яркого проявления, обратите внимание на свой имидж и личный бренд.



Близнецы. Ваша многозадачность может приносить совсем другие результаты, если вы уберете соблазн расслабиться и «и так всё хорошо». Попробуйте поменять окружение, добавьте новые маршруты, посмотрите, чему новому можно научиться. Возможности в новом!

