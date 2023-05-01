Девам — расслабиться, Водолеям — ждать конфликтов: астролог составила гороскоп на май для всех знаков зодиака

Наконец наступает последний весенний месяц — май. Для многих это время становится напряженным, потому что нужно заканчивать дела перед отпуском, готовиться к дачному сезону, а кому-то — сдавать экзамены. В таких обстоятельствах люди иногда обращаются за советом не только к родным и близким, но и к эзотерике — например, читают гороскопы. Прогноз от звезд на май подготовила новосибирский астролог Марина Шумкина. Читайте, на что стоит обратить внимание знакам зодиака.
Марина Шумкина — астролог, автор проекта Asprofy — астрология для жизни и бизнеса. Автор Telegram-канала про астрологические лайфхаки.
Май 2023 года отмечен двумя знаковыми событиями: полнолуние 5 мая, как завершение коридора затмений, и окончание ретроградного Меркурия в денежном знаке Тельца — 16 мая.
Поэтому условно май можно разделить на две половины — до 16 мая мы доделываем начатое, завершаем циклы, переделываем, собираем информацию, проводим мозговые штурмы для рождения новых идей. А с 17 мая начинаем новые проекты. Напомню, что во время коридора затмений чаще возникают ситуации выбора, когда идет проверка — следуем ли мы своим ценностям и жизненным задачам.
Итак, каким будет май 2023 года для каждого из 12 знаков зодиака.
Овен. В мае у вас продолжение циклов, начатых в марте и апреле 2023 года. Внутреннее напряжение важно перевести в энергию для реализации целей, и тогда ситуации вокруг начнут вам помогать.
Телец. Это месяц включения вашего Соляра (для тех, кто рожден до 21 мая), поэтому самое время планировать. Май — время вашего яркого проявления, обратите внимание на свой имидж и личный бренд.
Близнецы. Ваша многозадачность может приносить совсем другие результаты, если вы уберете соблазн расслабиться и «и так всё хорошо». Попробуйте поменять окружение, добавьте новые маршруты, посмотрите, чему новому можно научиться. Возможности в новом!
Рак. Понаблюдайте за уровнем энергии. Если чувствуете, что устали — есть утечка энергии. Возможно, вы отдаете больше, чем получаете, как эмоционально, так и финансово. Попробуйте сделать по-другому. В мае у вас море возможностей, но без вашей инициативы они не включатся.
Лев. В мае пригодится ваша огненная энергия, чтобы преодолеть проблемные ситуации и выйти победителем из конфликтов. Получить результат, повторяя старые действия, не получится, нужно переделать или придумать новое. Не пугайтесь сложных ситуаций — они необходимы для роста.
Дева. Вам в мае можно чуть-чуть расслабиться (понимаю, что для вас это непривычно). Вы многое сделали с начала года и сейчас время для реализации начатого без лишнего давления. Самое время заняться своим здоровьем и набираться сил для нового рывка.
Весы. Период до 16 мая может быть особенным из-за решения ситуаций, вернувшихся бумерангом во время ретроградного Меркурия. Поможет исправить проблему понимания своих намерений — чего хотите именно вы. Если игнорировать этот вопрос, ситуация повторится снова.
Скорпион. В мае Скорпионам придется непросто. Тема коридора затмений — необходимость выбора — затронет вас сильнее всего. И отдельный комментарий про финансы — в мае не рекомендуется оформлять кредиты, брать взаймы, пользоваться чужими ресурсами.
Стрелец. Вам важно накопить силу и энергию для свершений, которые планируются через месяц.
В мае обратите внимание на обучение, которое повысит вашу квалификацию, а также — на ваше окружение. Не зацикливайтесь на одних и тех же людях и знаниях. Добавляйте новое в свою жизнь!
Козерог. Ретроградный Меркурий немного смешает планы, но ваша внутренняя настройка на порядок поможет всё структурировать. Фокусируясь на работе и достижениях, не забывайте про дом и семью. Крепкий тыл — одна из основ вашего профессионального успеха.
Водолей. Ваши проекты в самом разгаре, и коридорами затмений вас не запугать. Оптимизм — ваша сильная черта. При этом есть риск конкуренции и конфликтов. Если не испугаться и решить сложную ситуацию, это будет одной из ступенек к вашему успеху.
Рыбы. Обратите внимание на неожиданные возможности. Это не везение, вам не показалось. Это новая точка для роста, и во время ретроградного Меркурия она пришла в таком виде. Скажите «да» и подумайте, как это поможет повысить уровень вашего дохода.
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