«Скитались 15 минут по залу»: сибирячка пришла на мужской стриптиз в Дом ученых — ее место было занято

— Пришли на «Дамских угодников», настроение было отличное. Но оно пропало, когда на наши места сели люди, у которых билеты были такие же, как у нас. То есть мы купили билеты за 2000 рублей , специально выбирали места, за месяц. А оказалось, что продали билеты разным людям на одни и те же места! — написала возмущенная сибирячка.