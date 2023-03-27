«Скитались 15 минут по залу»: сибирячка пришла на мужской стриптиз в Дом ученых — ее место было занято

В Новосибирске несколько покупательниц билетов на шоу «Дамские угодники» в Доме ученых не смогли сесть на купленные места — женщинам пришлось пересаживаться. Гневный отзыв написала жительница Новосибирска на сервисе Flamp. Гастрольная программа из Перми основана на мужском стриптизе, она демонстрировалась 25 марта.
— Пришли на «Дамских угодников», настроение было отличное. Но оно пропало, когда на наши места сели люди, у которых билеты были такие же, как у нас. То есть мы купили билеты за
Она отметила, что администратор сказала разбираться с ситуацией самостоятельно, но в итоге ее всё же пересадили.
— Мы пересели, потом нас выгнали те, кто пришел на свои места, и так мы скитались первые
В Доме ученых корреспонденту НГС подтвердили, что на концерте возникла неприятная ситуация с несколькими зрителями.
— Мы со своей стороны успокаивали, как могли и пересаживали. Вопрос нужно адресовать организаторам концерта. Дом ученых предоставил площадку и как мог попытался разрешить ситуацию. Это либо билетное агентство, либо организаторы допустили какую-то ошибку, — объяснили корреспонденту НГС в Доме ученых. — Ситуацию решили до выхода артистов. Аншлага не было, были места, куда можно было рассадить людей.
Корреспонденту НГС Андрей Тунеков, художественный руководитель коллектива, ответил, что «Дамский угодник» не является организатором концерта в Новосибирске.
Организатором концерта на сайте Kassy.ru указан ИП Перегудов Роман Александрович. В системе «Контур.Фокус» нет его контактов и данных о прибыли. Указано только, что в 2021 году организация подавала заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения.
Роман Перегудов указан как директор еще в одной фирме — ООО «Городская филармония». В «Контур.Фокус» также нет никаких данных на эту компанию.
— Возникла техническая ошибка, которая возникает, к сожалению, у билетных операторов, так как продают несколько билетных операторов. Ничего нестандартного не произошло, — ответила представительница организаторов Юлия. — Зрительницам было предложено или вернуть деньги, или сесть на место более дорогое. Зрительница решила посмотреть шоу дальше.
На прошлой неделе концерт Басты в Новосибирске закончился давкой и вызовом скорой помощи.