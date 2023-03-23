«Я по стенке пыталась вылезти»: новосибирцы устроили давку после концерта Басты — одному понадобилась помощь медиков

Обе сибирячки предположили, что в сложившейся ситуации виноваты организаторы, не подумавшие о том, сколько новосибирцев захотят послушать Басту. Одежду сотням посетителей должны были выдавать всего три гардеробщицы, а охраны не было совсем. Многие люди перелазили через стойку и сами находили куртки.



Минимум одному новосибирцу, побывавшему в толпе, по словам очевидцев, понадобилась помощь медиков.



— Девушка возле меня стояла, у нее аж брызнули слезы [от удара о стойку], она закричала, что живот болит, покраснела... было реально страшно. Мне как раз куртку выдали, я по стенке пыталась вылезти, и вроде как додумались коридор сделать для выходивших, — рассказала о давке Дарья.

