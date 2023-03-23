«Я по стенке пыталась вылезти»: новосибирцы устроили давку после концерта Басты — одному понадобилась помощь медиков

Концерт Басты в Новосибирске закончился давкой и вызовом скорой помощи. По свидетельствам очевидцев, помощь медика понадобилась минимум одному фанату. Инцидент произошел вечером 22 марта в новосибирском Экспоцентре.
Как рассказала НГС сибирячка Елена, концерт оставил самое приятное впечатление, но после того, как исполнитель закончил петь и все его поклонники поспешили в гардероб, началась давка:
— Люди ругались, кому-то стало плохо. Женщина-медик пыталась прорваться сквозь толпу и помочь пострадавшей, но ее не пустили, заявив, что уже есть кому помогать. Была давка. Когда добралась до стойки гардероба, прессинг усилился. Люди ругались, требовали, чтобы освободили проход у зеркала тем, кто уже забрал куртки, — рассказала Елена НГС.
— Сначала смеялись, ближе к гардеробу люди начали давить так, что реально сдавливало органы, аж страшно стало. Прямо волнами люди начали толкаться, плюс люди с куртками тоже не могли выйти, им пришлось протискиваться через толпу силой, — рассказала еще одна поклонница Басты Дарья. — Уже ближе к гардеробу давка началась такая, что девушкам стало плохо. Одну затрясло так, что мы начали кричать.
Обе сибирячки предположили, что в сложившейся ситуации виноваты организаторы, не подумавшие о том, сколько новосибирцев захотят послушать Басту. Одежду сотням посетителей должны были выдавать всего три гардеробщицы, а охраны не было совсем. Многие люди перелазили через стойку и сами находили куртки.
Минимум одному новосибирцу, побывавшему в толпе, по словам очевидцев, понадобилась помощь медиков.
— Девушка возле меня стояла, у нее аж брызнули слезы [от удара о стойку], она закричала, что живот болит, покраснела... было реально страшно. Мне как раз куртку выдали, я по стенке пыталась вылезти, и вроде как додумались коридор сделать для выходивших, — рассказала о давке Дарья.
Читатель НГС Дмитрий в саму давку не попал, но стал очевидцем происшествия:
— Когда выходил, увидел, что прямо в машине скорой кому-то оказывают помощь, — рассказал он. — Еще две скорые стояли подальше, в 10–20 метрах от входа.
Главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска Александр Балабушевич отказался комментировать произошедшее, заявив, что сам факт вызова скорой является медицинской тайной.
Оперативно получить комментарий от новосибирского Экспоцентра НГС не удалось. Мы направили запрос, чтобы узнать, из-за чего создалась опасная ситуация и сколько гардеробщиц работало вечером 22 марта.
В полиции также не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Ранее НГС писал о том, что в прошлом году сибирячка погибла в давке на Хеллоуин в Сеуле. Это было первое массовое мероприятие в городе после начала пандемии.