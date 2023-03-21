В Новосибирске в июне впервые пройдет фестиваль VK Fest

В Новосибирске летом впервые состоится фестиваль VK Fest. Как сообщила начальник управления культуры мэрии Ирина Соловьева, он пройдет в новом парке «Арена» 24 июня в 18:00.
— Это коммерческое мероприятие, но имеет огромный эффект. Будут интересные локации, связанные с субкультурами и увлечениями, хедлайнеры и много всего особенного, — сообщили в муниципалитете.
Также площадки VK Fest будут в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Кто из артистов будет выступать на фестивале, пока не уточняется.
Ранее Полина Гагарина выступила на Михайловской набережной в честь 85-летия Новосибирской области.