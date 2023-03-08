От нового Пушкина до старых панков: 7 новых российских сериалов, за которые не стыдно

Саша переживает из-за того, что приходится врать своему возлюбленному, а накануне свадьбы чуть не срывается с парнем из приложения для знакомств Кириллом (Глеб Пускепалис), который прислал ей эротическое фото. Саше придется разобраться в себе и найти ответы на вопросы из прошлого, чтобы выбрать, что для нее ценнее: секс или чувства. И, соответственно, — кого-то из этих мужчин.

«Раневская» (16+)

Дата выхода: 8 февраля

Где смотреть: KION

Жанры: биография, драма

Продолжительность: 8 серий по 55 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.8