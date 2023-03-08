От нового Пушкина до старых панков: 7 новых российских сериалов, за которые не стыдно

О чем вы думаете, когда слышите слова «российский сериал»? Наверняка становится неловко и стыдно, но это не значит, что у нас в стране не умеют делать качественные сериалы. В последние дни информационное пространство заполнила премьера истории о группе «Король и Шут», но кроме нее в этом году вышли и другие проекты, которые как минимум интересны и заслуживают внимания. В нашей подборке — самые разные сериалы, от биографических историй до анимации и комедий. Выбор за вами!
«Король и Шут» (18+)
Дата выхода: 2 марта
Где смотреть: «Кинопоиск»
Жанры: музыка, биография, драма
Продолжительность: 8 серий по 50 минут
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.3
Одна из ожидаемых российских премьер — во многом потому, что сериал рассказывает историю популярной панк-группы «Король и Шут», известной своей любовью к фолк-мотивам. Бывший солист группы Андрей Князев (Князь) продюсировал сериал и пообещал, что детали будут переданы достоверно. Самого Князя играет Влад Коноплев, а фронтмена группы Михаила Горшенева (Горшка) — Константин Плотников. Снял же «Короля и Шута» Рустам Мосафир, у которого за плечами исторический боевик «Скиф».
Интересно, что в сериале параллельно истории становления группы и отношений между ее участниками развивается и сказочная линия: Горшок и Князь отправляются спасать принцессу из плена колдуна, а в пути встречают персонажей, о которых поют в своих песнях.
«Антология русского хоррора: Красный состав» (18+)
Дата выхода: 16 февраля
Где смотреть: «Кинопоиск»
Жанры: мультфильм, ужасы
Продолжительность: 6 серий по 20 минут
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.4
Сборник дерзкой анимации основан на классических и современных произведениях русской литературы — в шести эпизодах мы увидим новый взгляд на произведения Александра Пушкина, Александра Грина, Дмитрия Быкова (внесен Минюстом в список иноагентов), Дмитрия Тихонова, Василия Жуковского и Алексея Толстого. Несмотря на то что литература русская, а одна из главных стран производства — Россия, эпизоды делали режиссеры со всего мира — от Болгарии и Эстонии до Канады и США.
Каждая из новелл рассказывает свою историю, а сняты эпизоды в разных анимационных техниках: вот атмосферный ужастик о деревенских вурдалаках («Семья вурдалака»), вот постапокалиптический боевик в духе «Безумного Макса» («Князь»), вот мальчик застревает в киберпространстве, купившись на обещания демона («Лесной царь»), а вот журналист из антиутопичной Москвы отправляется в загадочную глубинку («Можарово»).
«Хочу не могу!» (18+)
Дата выхода: 9 февраля
Где смотреть: «Иви»
Жанры: комедия, мелодрама
Продолжительность: 6 серий по 21 минуте
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.1
Комедийный сериал Яны Гладких о поисках себя вырос из одноименной короткометражки. Сюжет рассказывает о девушке Саше (Дарья Мельникова), которая влюбляется в обаятельного парня Андрея (Никита Еленев). Они счастливы в отношениях, но Саша не решается рассказать парню о том, что она сексоголик. Загадочное поведение девушки сводит Андрея с ума, он готов жениться на ней даже несмотря на то, что у них всё еще не было секса (по правилам анонимных сексоголиков Саше разрешено заниматься им только в законном браке).
Саша переживает из-за того, что приходится врать своему возлюбленному, а накануне свадьбы чуть не срывается с парнем из приложения для знакомств Кириллом (Глеб Пускепалис), который прислал ей эротическое фото. Саше придется разобраться в себе и найти ответы на вопросы из прошлого, чтобы выбрать, что для нее ценнее: секс или чувства. И, соответственно, — кого-то из этих мужчин.
«Раневская» (16+)
Дата выхода: 8 февраля
Где смотреть: KION
Жанры: биография, драма
Продолжительность: 8 серий по 55 минут
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.8
Ретромелодрама про советскую актрису Фаину Раневскую, которая сегодня превратилась едва ли не в анекдотическую фигуру за счет своих саркастических афоризмов. Но режиссер Дмитрий Петрунь постарался показать за легендарным образом реальную личность самой актрисы. Раневскую сыграла дочь Любови Полищук — Мариэтта Цигаль-Полищук, среди других известных имен, занятых в сериале, — Александр Домогаров, Полина Кутепова и Семен Стругачев.
По сюжету 20-летняя Фаина Фельдман (настоящая фамилия актрисы) едет покорять театральную Москву. Столица встречает Фаину враждебно, но ее это мало волнует, особенно когда в жизни появляются настоящие друзья и наставники. Каждый успех сменяется серьезной жизненной драмой: наступает революция, потом война. Каждый раз Фаине приходится нешуточно бороться за жизнь, которая держится на хрупкой надежде, огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение.
«Фишер» (18+)
Дата выхода: 8 февраля
Где смотреть: more.tv
Жанры: детектив, драма, криминал, триллер
Продолжительность: 8 серий по 60 минут
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.7
Сценарий сериала основан на преступлениях реального маньяка Сергея Головкина, чья казнь в 1996 году стала последним смертным приговором в истории России. Сняли сериал супруги Сергей Тарамаев и Любовь Львова (в их послужном списке есть сериал «Черная весна»), а продюсером стал Федор Бондарчук.
Действие происходит в СССР в 1986 году. В районе правительственных дач на Рублевке находят тела мертвых подростков. Расследовать преступления берутся интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский) и их молодая неопытная коллега Наталья Добровольская (Александра Бортич). Они даже не подозревают, как сильно это дело изменит судьбу каждого из них.
«Фандорин. Азазель» (16+)
Дата выхода: 19 января
Где смотреть: «Кинопоиск»
Жанры: приключения, детектив
Продолжительность: 6 серий по 52 минуты
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.2
Сериал стал концептуальным переосмыслением первого романа Бориса Акунина о сыщике Эрасте Фандорине (в 2002 году по книге выходил мини-сериал из четырех эпизодов). Самого детектива сыграл Владислав Тирон, его возлюбленную Лизу — Мила Ершова, начальника Бриллинга — Сергей Горошко, роковую Амалию Бежецкую — Милена Радулович, а нового персонажа, премьер-министра Орлова, — Евгений Стычкин.
Действие разворачивается в Петрограде альтернативного 2023 года, где страной правит царь Николай III (Максим Матвеев). 20-летний следователь Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции и занимается не самой интересной работой. Но однажды он натыкается на странное происшествие: молодой миллионер, владелец нефтепроводной компании и наследник крупного состояния, стреляет себе в висок в центре столицы на глазах у десятков людей и робота-городового. Изучая видеозапись, Фандорин приходит к выводу, что перед ним не самоубийство. Он находит всё новые и новые улики, в итоге выходя на след опасной организации и оказываясь в центре заговора.
«Оливье и Роботы» (12+)
Дата выхода: 1 января
Где смотреть: «Иви»
Жанры: комедия, фантастика
Продолжительность: 6 серий по 25 минут
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.5
Антология из шести историй о человеке и высоких технологиях напоминает российскую версию «Черного зеркала». Правда, проект Чарли Брукера чаще склоняется к ужасам технологического прогресса, а «Оливье и Роботы» — оптимистическая комедия о повседневной жизни россиян в будущем. Они будут переносить свое сознание в умный дом, создавать помощников-клонов и судиться из-за убийства кофемашины. В сериале снялись Леонид Каневский, Ольга Медынич, Егор Корешков, Ирина Горбачева и Аскар Ильясов, а Гоша Куценко примерил необычную роль робота-кресла.