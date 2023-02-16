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Тест

Тест для самых внимательных: попробуйте отличить настоящий логотип от подделки

Вы их видели тысячу раз, но память может подвести

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Для начала потренируйтесь и попробуйте найти на этой картинке хотя бы один неподдельный логотип

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Логотипы окружают нас сплошь и рядом, и порой мы даже перестаем обращать внимание на то, что там нарисовано на упаковках и коробках. Одно время подпольщики этим активно пользовались, и на прилавках появлялись многочисленные Abibas, Hike, SQNY, Docha & Banana — список можно продолжать бесконечно. Некоторые из таких подделок бросались в глаза и вызывали приступы смеха, а вот другие не сразу выдавали пиратский продукт. Мы тоже решили ненадолго встать на эту кривую дорожку — но только ради того, чтобы проверить, могут ли вас ввести в заблуждение фейковые логотипы. Механика тест проста как никогда: мы предлагаем вам два варианта лого, а вы пытаетесь вспомнить, какой из них настоящий. А может быть, окажется так, что оба они подлинники?

ПамятьБрендЛоготипНевнимательностьРазвлеченияТестВнимательность
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
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