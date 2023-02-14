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В коктейльных платьях и карнавальных костюмах: организаторы GrelkaFest назвали даты фестиваля в Шерегеше

В 2022 году фестиваль не проводили

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Когда организаторы запланировали спуск в купальниках, пока неизвестно

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Организаторы фестиваля GrelkaFest в Шерегеше определили его даты. В 2023 году популярный у новосибирцев фестиваль пройдет с 13 по 23 апреля. Об этом вчера, 13 февраля 2023 года, сообщили в официальном паблике мероприятия во «ВКонтакте».

Организаторы пообещали 10 «массовых спусков с самыми близкими и родными участниками феста», в том числе спуск в карнавальных костюмах (он пройдет 15 апреля) и массовый заезд горнолыжниц и сноубордисток в коктейльных платьях, который закроет программу фестиваля 23 апреля, а также 10 музыкальных концертов.

Назвать хедлайнеров фестиваля и анонсировать подробную программу спусков организаторы пообещали позже.

В 2022-м фестиваль не состоялся, его перенесли на 2023 год.

— В 2022 году GrelkaFest планировался как самый музыкальный, спортивный и масштабный в истории. Мы большой командой приближали долгожданную встречу с вами и решительно надеялись на позитивный исход. Но, как оказалось, даже обученные пандемией, мы не можем прогнозировать и контролировать все события, происходящие вокруг, — прокомментировал тогда ситуацию нашим коллегам из NGS42.RU Никита Гирин.

Ранее фотожурналист НГС побывал на «Лыжне России — 2023» и привез оттуда 7 фото красивых сибирячек.

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