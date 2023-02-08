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Тема дняСбой в работе "ВКонтакте"
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«Не могу сообщение отправить!» С перебоями соцсети «ВКонтакте» столкнулись жители Новосибирской области

Технические неполадки усложнили пользователям коммуникацию вечером 7 февраля

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Крупномасштабный сбой в работе «ВКонтакте» произошел вечером 7 февраля

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Около полуночи 7 февраля пользователи «ВКонтакте» из Новосибирской области столкнулись с перебоями в работе социальной сети.

— Не могу даже сообщение отправить! — сообщила НГС жительница Новосибирска Александра.

Ряд страниц — собственный профиль или профиль друзей у пользователей не грузится. Отправить сообщения тоже получается не у всех

Ряд страниц — собственный профиль или профиль друзей у пользователей не грузится. Отправить сообщения тоже получается не у всех

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С проблемами столкнулись как пользователи мобильной версии социальной сети, так и пользователи веб-версии сервиса.

Официального комментария «ВКонтакте» на момент публикации этого материала не поступало.

Сервис «Детектор сбоев сайта, приложения, сервиса», к полуночи 7 февраля показывает 194 сообщений пользователей о сбоях в работе «ВКонтакте». Такие сигналы поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Челябинска и Новосибирска.

В январе у интернет-провайдера «Электронный город» произошел сбой в работе в Новосибирске.

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