«Не могу сообщение отправить!» С перебоями соцсети «ВКонтакте» столкнулись жители Новосибирской области

Около полуночи 7 февраля пользователи «ВКонтакте» из Новосибирской области столкнулись с перебоями в работе социальной сети.
— Не могу даже сообщение отправить! — сообщила НГС жительница Новосибирска Александра.
С проблемами столкнулись как пользователи мобильной версии социальной сети, так и пользователи веб-версии сервиса.
Официального комментария «ВКонтакте» на момент публикации этого материала не поступало.
Сервис «Детектор сбоев сайта, приложения, сервиса», к полуночи 7 февраля показывает 194 сообщений пользователей о сбоях в работе «ВКонтакте». Такие сигналы поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Челябинска и Новосибирска.
В январе у интернет-провайдера «Электронный город» произошел сбой в работе в Новосибирске.