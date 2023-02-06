Зима, прощай! Когда отмечать Масленицу в 2023 году

Кто-то любит Масленицу, потому что в эти дни может позволить себе сколько угодно блинов, кто-то обожает народные гулянья, а для кого-то она означает прощание с зимой. В любом случае получается, что Масленица — праздник долгожданный. Главное запомнить, когда ее отмечать. Потому что даты у этого праздника плавающие, и каждый год Масленица начинается и заканчивается в разное время.
Традиционно Масленица отмечается целую неделю накануне Великого поста, но даты Масленой недели год от года разнятся из-за того, что они напрямую зависят от Пасхи. А она определяется лунным календарем — в язычестве и христианстве к такому исчислению часто привязывались потому, что от фаз луны во многом зависит урожай и полевые работы.
Чтобы узнать, когда будет Масленица, нужно от даты православной Пасхи (в 2023 году это будет 16 апреля) вычесть 48 дней (в этот день начнется Великий пост). Именно неделя перед этой датой и является Масленой. В 2023 году она начнется 20 февраля и продлится до 26-го числа. При этом у каждого дня — свое название и значение.
Первый день Масленой недели называется «Встреча». В этот день по традиции заканчивали подготовку развлечений, ходили по гостям и пекли первый праздничный блин. На второй день — заигрыши — в деревнях устраивали смотрины (в Великий пост нельзя было играть свадьбы). Среда — время тех самых «тещиных блинов», когда мать жены пекла блины и угощала ими зятя. Четверг — разгул с играми, хороводами, песнями и взятием снежного городка. В пятницу — на вечерки — теща с подругами наносила ответный визит к своей дочери и ее мужу. Суббота — золовкины посиделки, когда молодые невестки приглашали к себе в гости родственников мужа, в первую очередь золовок. Ну а воскресенье — проводы зимы, та самая Масленица, сожжение чучела и подготовка к Великому посту.