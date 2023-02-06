Зима, прощай! Когда отмечать Масленицу в 2023 году

Кто-то любит Масленицу, потому что в эти дни может позволить себе сколько угодно блинов, кто-то обожает народные гулянья, а для кого-то она означает прощание с зимой. В любом случае получается, что Масленица — праздник долгожданный. Главное запомнить, когда ее отмечать. Потому что даты у этого праздника плавающие, и каждый год Масленица начинается и заканчивается в разное время.