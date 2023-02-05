Тест: 10 известных фраз, которые все запомнили неправильно (и вы тоже!)

Удивительная штука — мозг. То он отсеивает лишнюю информацию, чтобы мы не забивали себе голову всякой ерундой, то подкинет нам дежавю, то заставит напевать одну и ту же песню весь вечер. Однажды мы насчитали даже минимум 9 ситуаций, когда мозг управляет человеком. А иногда он дарит нам ложные воспоминания. Если они появились у одного-единственного человека, то у врачей для такого явления не самые радостные объяснения — от последствий черепно-мозговой травмы до абсцессов и опухолей в мозгу. Когда же ложные воспоминания становятся массовыми, это называют эффектом Манделы. И от него никто не застрахован. Думаете, вас не коснулись массовые ложные воспоминания? А вот вам 10 примеров — эти фразы многие помнят совсем не так, как они звучали на самом деле. Найдете верный вариант?