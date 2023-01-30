Сибирячка из Музея смерти делает мрачные снежные шары за 3 тысячи рублей: внутри кладбища и ангелы

Как рассказала НГС Елена, на каждый такой сувенир уходит около двух недель. Елена совмещает создание шаров со своей основной работой.

— Несколько лет назад такие шары делали для продажи. Один или два сделали. Потом перестали из-за трудоемкости процесса, но в этом году решили снова сделать. Нашли отклик у людей, — поделилась Елена.