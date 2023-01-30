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Сибирячка из Музея смерти делает мрачные снежные шары за 3 тысячи рублей: внутри кладбища и ангелы

На создание каждого сувенира уходит по две недели

Елена регулярно делает сувениры для музея

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Сотрудница новосибирского Музея смерти Елена Попова, хранитель музейных экспонатов Музея смерти, сделала два необычных снежных шара — их продали в сувенирной лавке при музее. Внутри шаров вместо новогодних пейзажей — кладбища и ангелы.

Как рассказала НГС Елена, на каждый такой сувенир уходит около двух недель. Елена совмещает создание шаров со своей основной работой.

— Несколько лет назад такие шары делали для продажи. Один или два сделали. Потом перестали из-за трудоемкости процесса, но в этом году решили снова сделать. Нашли отклик у людей, — поделилась Елена.

Елена смотрела на разных сайтах похожие шары, но не нашла. Сферу и подставку хранительница экспонатов заказывает через интернет. Елена сама делает миниатюры внутри шаров и наполняет шар специальной жидкостью, в которой используется глицерин и ненастоящий снег. Стоимость одного шара больше 3 тысяч рублей.

— Сами материалы дорогие. Глицерин надо найти в аптеках, пластик, из которого делается надгробие, — это тоже дорого, — отметила мастер

Также Елена создает миниатюры на погребальную тематику. Они участвуют в тематических выставках.

Миниатюры в музее делают уже давно

Миниатюры в музее делают уже давно

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Сибирячка Юлиана Дарчидзе делает невероятно милые ковры с мультяшными персонажами. Идея создавать ковры ей пришла после просмотра ленты TikTok.

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