СЕЙЧАС -26°С
Пробки 2/10
usd 68.67
eur 74.34
Тема дняНю-портрет за 100 тысяч
Все новости
Все новости

Революционный апрель, разрушительный ноябрь и любовный май: прогноз таролога на 2023 год

Что нас ждет впереди? Расклад на каждый месяц — внутри

896

2022-й год выдался непредсказуемым — многие не ожидали тех событий, которые произошли. Чего ждать дальше? Ответ на этот вопрос по просьбе 72.RU попыталась найти таролог Анастасия Дарина. Она делает расклады уже больше 12 лет. Предсказания часто сбывались и помогали ей в жизни. Сбудутся ли прогнозы теперь?

— Год, судя по этому раскладу, будет разный, красочный. В какие-то месяцы у нас будут встряски, нельзя будет расслабиться, придется поддаваться изменениям вокруг и меняться самим — это апрель (трансформационный, революционный), июнь (придется принимать серьезные решения), октябрь (неожиданные события) и ноябрь (разрушения ради новых изменений). Эти месяцы будут очень непростыми, — объясняет таролог.

Какие события вероятны в эти месяцы — смотрите подробный расклад в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

— Например, в январе восторжествует справедливость. У тех, кто поступает по совести, всё будет хорошо. Того, кто поступает не по совести, ждет наказание. За обманы и нечестность придется ответить. В феврале как раз могут возникнуть вопросы, связанные с законом. Очень важно получить определенные знания, например, получить консультацию у юриста для того, чтобы решить свой вопрос, — говорят карты Анастасии.

— А вот март ознаменуется месяцем творчества и веры в себя. Если вдруг происходят какие-то ситуации, что-то не получается, приходит какое-то неверие в себя, то этот месяц как раз дан для того, чтобы люди поверили в себя. И занялись тем, что вдохновляет, что радует. Апрель будет достаточно непростым. Могут происходить какие-то ситуации, конфликты, ссоры, разногласия. Какие-то новости в мире могут выбивать вас из ресурсного состояния. Но очень важно максимально это отпускать и работать со своим состоянием. Идти в новое, не бояться отпускать старое.

Чего ждать дальше — смотрите в видео.

Если вы интересуетесь темой эзотерики, то почитайте интервью с нумерологом. В нём специалист рассказала, почему цифры играют большую роль в жизни каждого из нас, какие ошибки допускают родители в выборе имени для ребенка и чем это обычно заканчивается.

По теме

Новый годТарологПрогноз на 2023-й
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter