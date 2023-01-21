Революционный апрель, разрушительный ноябрь и любовный май: прогноз таролога на 2023 год

— Например, в январе восторжествует справедливость. У тех, кто поступает по совести, всё будет хорошо. Того, кто поступает не по совести, ждет наказание. За обманы и нечестность придется ответить. В феврале как раз могут возникнуть вопросы, связанные с законом. Очень важно получить определенные знания, например, получить консультацию у юриста для того, чтобы решить свой вопрос, — говорят карты Анастасии.

— А вот март ознаменуется месяцем творчества и веры в себя. Если вдруг происходят какие-то ситуации, что-то не получается, приходит какое-то неверие в себя, то этот месяц как раз дан для того, чтобы люди поверили в себя. И занялись тем, что вдохновляет, что радует. Апрель будет достаточно непростым. Могут происходить какие-то ситуации, конфликты, ссоры, разногласия. Какие-то новости в мире могут выбивать вас из ресурсного состояния. Но очень важно максимально это отпускать и работать со своим состоянием. Идти в новое, не бояться отпускать старое.