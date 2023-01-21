Революционный апрель, разрушительный ноябрь и любовный май: прогноз таролога на 2023 год

2022-й год выдался непредсказуемым — многие не ожидали тех событий, которые произошли. Чего ждать дальше? Ответ на этот вопрос по просьбе 72.RU попыталась найти таролог Анастасия Дарина. Она делает расклады уже больше 12 лет. Предсказания часто сбывались и помогали ей в жизни. Сбудутся ли прогнозы теперь?
— Год, судя по этому раскладу, будет разный, красочный. В
Какие события вероятны в эти месяцы — смотрите подробный расклад в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Например, в январе восторжествует справедливость. У тех, кто поступает по совести, всё будет хорошо. Того, кто поступает не по совести, ждет наказание. За обманы и нечестность придется ответить. В феврале как раз могут возникнуть вопросы, связанные с законом. Очень важно получить определенные знания, например, получить консультацию у юриста для того, чтобы решить свой вопрос, — говорят карты Анастасии.
— А вот март ознаменуется месяцем творчества и веры в себя. Если вдруг происходят
Чего ждать дальше — смотрите в видео.
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