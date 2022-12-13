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Болельщик из Австрии набил татуировку с талисманом хоккейного клуба «Сибирь»

На левой ноге расположился символ «Сибири», а на правой — «Трактора»

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Кристиан объяснил, что давно следит за КХЛ

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Болельщик из Австрии Кристиан набил на левой ноге талисман хоккейного клуба «Сибирь».

Как сообщили на официальной странице хоккейного клуба «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте», Кристиан любит хоккей и следит за командами КХЛ. Друг Кристиана — Эрик — нарисовал изображения всех талисманов команд лиги. Другой один друг австрийца Дэвид сделал татуировку.

— По-моему мнению, «Сибирь» и «Трактор» получились с лучшим дизайном. Конечно, мне нравятся оба клуба, даже если они соперничают. Моя татуировка символизирует их битву. По моему мнению, название «Сибирь» — просто невероятное. У клуба всё сочетается, — цитирует Кристиана пресс-служба хоккейного клуба «Сибирь».

Журналисту НГС не удалось связаться с Кристианом, чтобы задать вопросы о татуировках лично.

Недавно хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу над командой из Казани «Ак Барс» со счетом 4:2, смотрите в нашем материале, как прошла игра.

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