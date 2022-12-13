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Тест по цитатам: угадайте культовое советское кино по одной фразе

Всего 10 вопросов расставят всё по местам

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Удивительное дело — в современном кино мы не можем найти фразы, по которым могли бы моментально определить фильм, где они звучали. А вот советский кинематограф на такие цитаты был богат. Чего стоит вопрос гостя с Колымы, который спрашивает Семена Горбункова о том, зачем дурик сбрил усы. Или Наталья Крачковская, заверяющая, что всех вылечат? В этом тесте мы собрали фразы из разных советских фильмов. Какие-то из них очень популярны, вторые мы вспоминаем реже, но вы наверняка вспомните картины, в которых они звучали. Или нет? Во всяком случае, со стороны это кажется не так-то просто.

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