Тест по цитатам: угадайте культовое советское кино по одной фразе

Удивительное дело — в современном кино мы не можем найти фразы, по которым могли бы моментально определить фильм, где они звучали. А вот советский кинематограф на такие цитаты был богат. Чего стоит вопрос гостя с Колымы, который спрашивает Семена Горбункова о том, зачем дурик сбрил усы. Или Наталья Крачковская, заверяющая, что всех вылечат? В этом тесте мы собрали фразы из разных советских фильмов. Какие-то из них очень популярны, вторые мы вспоминаем реже, но вы наверняка вспомните картины, в которых они звучали. Или нет? Во всяком случае, со стороны это кажется не так-то просто.