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«Как только началась съемка, я забыла все страхи»: преподаватель НГС приняла участие в программе «Своя игра»

Преподаватель не стала раскрывать итоги игры

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По словам преподавателя, пред началом игры она очень волновалась

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Преподаватель Новосибирского государственного университета Людмила Буднева стала участницей программы «Своя игра» на телеканале НТВ. Как рассказала Людмила журналисту НГС, заявку на участие в программе она подала полтора года назад.

— Примерно через месяц мне пришло приглашение пройти онлайн-отбор: надо было ответить на 20 вопросов за короткое время. Уже тогда я волновалась и, например, не смогла вспомнить название хорошо мне известного африканского животного. Тем не менее я ответила на 14 вопросов верно и была приглашена на очный отбор в Москву в январе 2022-го. Это была имитация игры, нас было трое кандидатов, мы разыграли десяток тем, нажимая на кнопки, но без котов в мешке, аукционов и финального вопроса, — рассказала Буднева.

В отборочном турнире Людмила заняла второе место. В декабре она приняла участие в записи очередного цикла «Своей игры».

— Конечно, я волновалась, но больше всего я боялась своего страха. Потому что знаний у меня достаточно, с дивана-то я почти на все вопросы отвечаю. Но что я буду чувствовать за тумбочкой, вот это интересно. И я очень опасалась вопросов по литературе или русскому языку, потому что не ответить на них было бы стыдно. Именно так и произошло. Но как только началась съемка, я забыла все страхи, — пояснила преподаватель.

По словам Людмилы, обстановка на площадке очень спокойная и дружеская. Преподаватель не стала раскрывать, какое место она заняла в игре. Результаты зрители смогут узнать в феврале после выхода программы.

Ранее ученик 11-го класса из Новосибирска выиграл во всероссийском конкурсе «Большая перемена». В финале, который проходил в «Артеке», парень получил один миллион рублей.

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НГУНовосибирскСвоя играЛюдмила Буднева
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