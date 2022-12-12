«Как только началась съемка, я забыла все страхи»: преподаватель НГС приняла участие в программе «Своя игра»

— Примерно через месяц мне пришло приглашение пройти онлайн-отбор: надо было ответить на 20 вопросов за короткое время. Уже тогда я волновалась и, например, не смогла вспомнить название хорошо мне известного африканского животного. Тем не менее я ответила на 14 вопросов верно и была приглашена на очный отбор в Москву в январе 2022-го. Это была имитация игры, нас было трое кандидатов, мы разыграли десяток тем, нажимая на кнопки, но без котов в мешке, аукционов и финального вопроса, — рассказала Буднева.

